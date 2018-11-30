原标题：便利店，如何让夜间消费更便利？

上海市某便利店为居民供应夜宵。人民视觉

浙江杭州市的消费者夜间在无人便利店购买商品并自助结算。人民视觉

买洗发水、吃快餐、购报纸杂志……小区门口24小时提供服务的便利店，是许多城市街头的一道风景，也成为消费者夜间购物的便利之选。然而，数量不够多、布局不合理等问题，影响了便利店满足人们夜间消费需求的能力。便利店怎样加快网点布局、拓展服务功能、扮靓咱们的夜生活？

发展火热，“南北差异”很明显

24小时便利店提供的全天候服务，贴合了人们夜间消费需求。但就南北方不同城市来说，便利店发展还存在不平衡现象

“每天晚上，在小区门口的7—11便利店吃碗车仔面，感觉一天的疲惫消除了不少。”刘晓晓就职于广州某互联网公司，对她来说，加班是“家常便饭”，经常要晚上九十点钟才会走出办公室。工作赶得急，晚饭没有着落，又不想走太远去找餐厅，小区门口的便利店就成了刘晓晓的最佳之选。“吃碗热面条，不仅填饱了肚子，还能跟店员聊聊天。”

刘晓晓说，在广州生活3年多，整体感觉晚上买东西还算便利。即便夜里12点，想买牙膏、洗面奶等生活用品，也比较方便。以她现在住的小区为例，小区有4个门，每个门旁边至少有1家24小时便利店，商品种类也算丰富。

“24小时便利店是现代城市消费尤其是夜间消费的重要渠道。”中国连锁经营协会副秘书长王洪涛说，根据设计理念，便利店主要满足1.5公里以内居民的即时性消费需求。也就是说，当人们在日常生活中有需求时，最多步行十几分钟就能走到最近的便利店。

数据显示，2017年我国便利店门店数量超过10万家，增速为13%，销售额为1905亿元，增速达23%。

便利店火热发展的背后，是人们消费生活方式的转变。无论是加班工作，还是休闲娱乐，夜晚不再是一天的结束，而是热闹的延续，生活和消费时间被拉长。24小时便利店提供的全天候服务，恰恰贴合了人们夜间消费的需求。

不过，就南北方不同城市来说，便利店的发展还存在不平衡现象。中国连锁经营协会发布的“中国城市便利店发展指数”显示，一线城市上海、广州、深圳的便利店已接近日本的便利店发展水平。2017年，上海市便利店饱和度为3278，即每3278人就拥有一家便利店；广州市便利店饱和度为3076。而北京市便利店饱和度仅为9620，天津市便利店饱和度为15221，与人们的消费需求还有不小差距。

“我家楼下有家便利店，晚上9点左右就关门了，有时候加班晚一些，想要买点饭菜、牛奶之类的夜宵，就赶不上了。”天津某公司会计张涛说，小区里的居民大多是上班族，晚上下班都不早，对便利店的需求不小。可小区门口的便利店早早关了门，晚上买东西感觉很不方便。

“我国便利店发展存在南北差异，主要跟气候、生活习惯以及消费水平差异有关。南方城市到了晚上11点，商业气氛依然浓厚，但北方城市的夜间消费相对‘冷’一些。”王洪涛说，尤其是北方到了冬天，由于室外温度很低，人们回家之后不太愿意出门，这一定程度上影响了便利店的发展。

难题不少，帮扶政策快跟上

便利店面积未必很大，但生活服务项目一定要全，开店位置一定要好。人工、房租、水电等成本一直是制约便利店行业发展的共性问题。这需要相关政策扶持

“便利店的核心优势在于便捷及时，满足人们最后一公里需求，否则就难谈‘便利’。”张涛说，他到国外旅游时发现，一些国家的便利店大多是“麻雀虽小，五脏俱全”，吃、穿、用等生活用品应有尽有，同时还能提供取钱、打印、缴费等许多服务。相比之下，国内便利店的功能过于单一，离人们的生活需求相差较大。

全家便利店华北市场负责人吴海斌说，“小、全、近”，是便利店与其他零售业态的典型区别。便利店面积未必很大，但生活服务项目一定要全。同时，便利店通常开在街角、写字楼、小区等人流密集的地区，距离消费者更近，才能提供真正的便利。

人力、房租、水电等成本一直是制约便利店行业发展的共性难题。中国连锁经营协会发布的报告显示，2017年，我国便利店运营成本快速上升，店铺资源加速稀缺，房租成本上升18%；人员流动性大幅提升，人工成本上涨12%；水电成本上涨6.9%。

“店租、人工、水电等生产要素成本持续上升，再加上电商快速发展的冲击，给便利店行业带来不小的挑战。”吴海斌说，24小时便利店的初衷是为了更好服务消费者，但因为是24小时营业，人力和水电等成本是发展过程中绕不开的问题，这需要政府部门给予一定的扶持。

为了给便利店发展减负担，让便利店在空间上更贴近消费者、功能上更便民，今年10月，北京市商务委、发改委等联合出台《关于进一步促进便利店发展的若干措施》，明确提出6个方面19条措施，推动便利店网点建设。

《措施》提出按居住项目规划10—20平方米/千人的标准预留便利店业态空间，开放公共服务单位所属空间资源，在学校、体育馆、医院、地铁等单位引入品牌连锁便利店，优化便民服务网点布局。同时，鼓励便利店新增多项便民服务，改革经营许可，如允许便利店开展非处方药零售等。对搭载蔬菜零售、早餐、针头线脑等便民服务的便利店给予租金补助。

“北京出台的扶持政策切切实实考虑了便利店经营存在的困难。一直以来，选址扩店是企业经营的难点，此次开放学校、医院、地铁等公共空间，对整个行业是机遇。”吴海斌说，“近几年，北京扶持政策在跟上来，便利店的发展环境改善了不少，企业更需要乘势而上，抓住机遇。”

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(责编：杨曦、仝宗莉)