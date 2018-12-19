徐少春：对中国管理模式越来越有信心

2018年6月30日，“2018（首届）中国管理模式全球论坛”在中国人民大学举行。邓荣霖、徐淑英、黄群慧、陈春花等海内外知名学者齐聚此次管理盛会，金蝶集团创始人、中国管理模式50人+论坛联合发起人徐少春以特邀企业家身份出席论坛并发表主题演讲，以下为演讲节选：

十年前，我提出“中国管理模式”的时候，有企业家说这六个字我只同意两个字，不同意“中国”，也不同意“模式”，只同意“管理”。他提到中国的管理就是落后的，更谈不上模式。但是经过这么多年的实践与探索，我对中国管理模式越来越有信心。

为什么要提出中国管理模式

2008年，美国雷曼兄弟破产引爆全球金融危机。而在2007年，雷曼兄弟才刚刚联合IBM投资金蝶，这引起我很多思考。过去我们一直向西方的企业学习，但是2008这次金融风暴说明西方管理存在着很多不足。2008年奥运会在北京的成功举办，极大增强了中国人的民族自信心，世界的目光在投向中国。中国改革开放四十年，伴随这一伟大进程的中国企业是不是应该拥有自己的哲学，自己的管理思想？早在2006年，我在中国企业领袖年会上就提出了对“中国管理模式”的构想。

当我把这个想法告诉成思危先生，决定发起中国管理模式杰出奖遴选的时候，他对此非常支持并愿意出任名誉理事长。我深感探索研究中国管理模式，不仅仅是企业家的责任，也不仅仅是学者的责任、教授的责任，其实也是我们全体中国人一个历史的责任和担当。

正是这份历史责任和担当，让我和更多志同道合者走到一起。2010年，陈春花教授邀请我到“管理学在中国”的年会上分享，2011年陈教授和刘源张院士等50位管理学者走进金蝶，研讨“中国管理模式”。陈教授非常认可中国管理模式杰出奖遴选活动，她认为这个平台的重要价值，就是管理研究与实践之间的互动。

所以，去年我们将中国管理模式杰出奖遴选理事会升级成中国管理模式50人+论坛，由25位企业家和25位学者组成，陈教授是我们的创始发起人，人大商学院的毛基业院长、叶康涛书记也是我们的发起人。

什么是中国管理模式

2008年，我提出一个三角模型：首先要有成功的企业管理实践；其次要有具备科学性和先进性的管理方法、管理思想；同时，还要有中国哲学的应用。这十年来，我们联合几大商学院，有超过100名的专家学者参与，调研了120多家企业，也访问了1500多个企业的高管，涵盖了20多个行业，每年出版一本中国管理模式的案例集，累计有超过150万字。

在调研当中，我发现德邦物流提出了“亲情1+1”模式，每个月公司拿出一百块钱、员工拿出一百块钱，一起寄给员工的父母。员工父母就很高兴，并敦促他们子女要在企业中好好干。这其实就是中国哲学和儒家孝道文化思想的应用。

什么是中国管理模式？我现在认为新的三角模型最底层应该是中国的哲学，上面要有管理思想，最后支撑企业的管理体系。金蝶成立有25年了，我深深感受到人的因素、文化的因素对企业的成败有决定意义。如果企业每个人都有一个统一的哲学基础，或者有共同的信念，这个组织就是所向无敌了。

如何创新中国管理模式

中国管理模式的本质是什么？我认为就是致良知。德鲁克讲过管理的本质就是激发人性当中的善和潜能，在中国传统文化里，王阳明提出的心即理、知行合一和致良知，就是要万事万物回到自己的内心，有怎样的心就有怎样的道，有怎样的道就有怎样的德，就有怎样的事业。基于这样一个哲学基础，我们可以在各个领域构建管理思想，再去重构已有的管理体系。

过去我们一直在跟随国外，但转型之后，这两年开始在超越国外同行，企业SaaS云服务的市场占有率排名第一。越来越多的五百强企业选择金蝶，而金蝶也立志成为世界五百强企业。

成思危先生曾提出：“中国管理模式，一定是要民族的、开放的、创新的，只有三方面统一的模式，才真正是中国的先进模式。”我感到中国管理模式是推动新商业文明的根本力量。新商业文明不只是用技术重构新的商业基础设施，其本质是要让阳光照进企业的每个角落，让每个人都拥有光明、良知清澈，人人都能感觉到这个世界的美好，也乐于为这份美好贡献自己的力量。

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(责编：李楠桦、杨曦)