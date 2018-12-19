徐少春：管理的本质是激发人心中的良知

2018年8月15日，国际哲学团体联合会（FISP）及北京大学主办的第二十四届世界哲学大会在北京举办，作为本届世哲会的重要议题和特邀会议，“中国商业哲学论坛”第一次出现在世界哲学大会的舞台上，北大副校长王博、美国夏威夷大学教授安乐哲，中国著名企业文化与战略专家陈春花，致良知四合院创始人白立新，正和岛创始人刘东华等众多管理学者和重量级企业家齐聚北京，探讨中国哲学在商业领域的伟大力量。

金蝶集团创始人、董事会主席徐少春现场发表了《让中国管理哲学的阳光普照世界》为主题的演讲，以下为演讲实录：

今年是中国改革开放四十年，世界哲学论坛首次在中国举行，特别有意义，世界人类文明的发展，需要中国文化和中国哲学作出独特的贡献。

中国改革开放四十年最大的收获就是建立了自信，从国家层面来讲，就是道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，从企业层面来讲，就是企业自信和管理自信，而两个层面的自信本质就是中国传统文化和中国哲学的自信。

今年是金蝶二十五年，第一个十年是依据西方管理模式进行学习与探索的十年；第二个十年，是寻找中国管理模式的十年，最近五年是我心中有信仰，脚下有力量，越来越自信的五年！

十年前，我提出“中国管理模式”的概念，并提出了解释这一概念的三角模型，这三个角是，中国管理哲学、最佳管理实践和现代管理科学，其中中国管理哲学是核心。许多人不以为然，他们只同意“管理”，不同意“中国”和“模式”，理由是中国没有什么“管理哲学”，中国的管理都是从西方学来的，也谈不上什么“模式”，很难复制与推广。

中国有管理哲学吗？中国管理模式存在吗？中国管理哲学与中国管理模式果真很难复制与推广吗？我在不断追问自己。

2008年全球金融危机时，在成思危先生和陈春花老师的先后支持下，我们组织发起了中国管理模式杰奖遴选理事会，在中国企业中寻找和探索中国管理模式。这11年来，我们联合几大商学院，有超过100名的专家学者参与，调研了120多家企业，也访问了1500多个企业的高管，涵盖了20多个行业，每年出版一本中国管理模式的案例集，累计有超过150万字。

我们发现越来越多的中国企业开始回归初心，开始重视优秀的中国哲学和传统文化对企业管理的积极推动作用，比如许多企业家（包括我在内）在致良知四合院老师们的帮助下连续多年学习与践行致良知，生命焕然一新，团队凝聚力大幅提升，经营效益越来越好，建立了越来越强大的企业自信和管理自信。

2012年，金蝶在由传统软件公司向云服务公司主动转型时，我们遭遇了成立以来最大的挑战，人才大量流失，经营首次亏损，在夜深人静时，我不断追问自己：我从哪里来？我是谁？我要到哪里去？我突然从心中悟到了三个坚持，“坚持信念、坚持信任、坚持行动”，这三个坚持其实就是从心中生发的仁爱、智慧、能量和勇气，尽管那个时候，我还不清楚那就是良知，但是，我已经走在朝向光明的道路上。

2016年6月份，金蝶组织42名高管到贵州龙场，拜谒了千古圣人王阳明先生，立下此生光明之志，敢愿让中国管理模式在全球崛起，开始将致良知作为公司的核心价值观，全员开始学习与践行致良知，两年来，金蝶管理与文化发生革命性的变化，创新也多了，企业的自信也增加了，业绩也变好了，金蝶在企业云服务领域已经超越国外同行，成为中国第一。

十年来的探索与实践证明，中国管理模式与中国管理哲学不仅存在，而且其本质与内涵就是中国五千年中华优秀传统文化的精髓。只有坚持中国管理模式的探索与创新，才能建立真正的企业自信和管理自信。

哲学是什么？哲学就是研究人性、研究人心的学科。哲学就是不断通过追问为什么来印证价值、发现真理和增长智慧。管理哲学就是研究管理者和被管理者的人性和人心的学科，其目的就是激发人心中的善意和潜能，本质上就是激发人心中的良知，其实就是致良知。

致良知是中华传统文化切入点之一，是儒释道集大成者，是中华5000年文明中的瑰宝，致良知揭示了人间真相。致良知既是人生哲学，也是管理哲学，王阳明先生以其波澜壮阔的一生充分证明了致良知哲学的伟大。

良知人人皆有，不论是中国人，还是外国人，因此，致良知具有普适性。日本的稻盛和夫说过，“我从中国古典思想中学到最核心的一条就是“致良知”，就是达致良知，按良知办事。 遵循良知判断事物，我认为这是绝对性的东西。到达良知的境界，将良知付诸实行，就是至今我所有事业成功的最大原因。”

我也切身体证到了致良知是一种伟大的力量。金蝶成立二十五年来，我一直在上下求索，寻找管理之道，终于，我找到了“道”。圣人之道，吾性自足，天理即良知，良知即是道，道在内心，不假外求。人生最大的财富是心灵宝藏，人生最大的浪费是心灵宝藏的浪费；人生最大的无知，是不知道在心上垂直攀登；人生最大的不明，是不相信种瓜得瓜、种豆得豆。人生最大的成功，是致良知、走正道、行王道！

一颗纯粹的心灵能够敏锐感知身边的变化，而一颗迷失的心灵则会错失近在眼前的机会，事业的起伏跌宕，完全是自己心灵品质高低的折射！身之主宰，便是心，有怎样的心，就有怎样的道，就有怎样的德，就能成就怎样的事业！因此，我体证到中国管理哲学的本质就是致良知。有了良知、就找到了阳光、找到了光明，就找到了“学以成人”的康庄大道！

关于中国管理哲学本质的理解，我还有进一步的思考：

中国管理哲学是开发心灵宝藏的哲学，心灵宝藏无量无尽，现代科技的发展将进一步开发心灵宝藏，释放人类的个性与潜能。

我相信，中国管理哲学与管理思想将会得到充分的绽放与发展！在企业财务、人力资源、协同工作方式、采购、供应链、生产制造、全渠道营销等管理各个领域，将会拥有中国自己的管理哲学和思想，我也会在明年这个时候，推出我的首本中国管理哲学专著，敬请期待。

中国管理哲学是心与心链接的哲学，“互联网+”将促进人与人的链接，“致良知+”将促进心与心的链接。技术没有粘性、市值没有粘性，只有心与心的链接，才能创造持久的粘性。我相信，将会有越来越多的企业践行中国优秀传统文化，践行致良知，建设企业自信，中国企业的文化核心竞争力将会大幅提升！

中国管理哲学是共同成长的哲学，中国将诞生一批世界级企业家、管理哲学家、思想家，当然，也会诞生一大批专业管理者，我相信，中国的产品与服务的质量会得到显著提升，中国制造一定会向中国创造转型成功！

中国管理哲学是服务民众，成就社会的哲学，我相信，中国社会的管理水平将会提升到一个新的高度，中国的环境与精神面貌也会焕然一新，中国管理哲学将助力中华民族的伟大复兴！

中国管理哲学是21世纪人类的普世管理哲学，我相信，中国管理哲学一定会走出中国，走向世界，为世界哲学和人类文明的发展作出独特的贡献。

中国管理哲学的未来

展望中国管理哲学的未来，我们首先要回归初心。哲学的本意是爱智慧，是保持心灵开放，在事上磨练，通过明心、净心，体证到生命的智慧，体证到天地万物一体的奥妙，这与中华文化讲的悟道是一致的。从这个意义上说，中国管理哲学的未来，是以致良知为前提的。对于未来，我还想提三个观点：

中国管理哲学是反思的管理哲学。黑格尔提出“哲学认识的方式只是一种反思”，25年的创业让我从梦想开始找到了良知，找到了道。我深深认识到一个纯粹的心灵能够敏锐感知身边的变化，一颗迷失的心灵就会错失近在眼前的机会。一个没有经过反省的人生是不值得活的。反思将进一步拓展中国管理哲学的深度。

中国管理哲学是有人文担当的管理哲学。中国管理哲学不仅可以帮助解决企业的问题，比如切实突破企业发展瓶颈，显著提升产品的性价比，为社会作出实质性贡献，而且还可以解决全人类面临的重大问题。

中国管理哲学是知行合一的管理哲学。管理哲学是要面向管理实践的，这是11年来中国管理模式杰出奖得到各方面参与推动制定的理由，也是发起成立中国管理模式50人的理由。致良知四合院以“成就社会、服务民众”为使命，带领企业家学习与践行致良知，我相信，大家对生命和管理的探索将会推动中国管理哲学不断攀登人类文明的高峰。

中华复兴，天下大同，人类文明，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者！在这样一个特别的时刻，我要深深的感恩伟大的祖国和伟大的时代，我的所有一切都是这个时代和祖国给予的。所以，当祖国和人民需要我的时候，我一定会奉献我的一切，甚至生命。

让我们共同努力，让阳光照进每一个企业，让中国管理哲学的阳光普照世界。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)