个税附加项扣除报晚了怎么办? 税务总局:可补报

人民网北京12月24日电 国务院新闻办公室下午举行国务院政策例行吹风会，请财政部副部长程丽华和税务总局副局长刘丽坚介绍国务院印发的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，并答记者问。

有记者提到，对于1月初就要发工资的单位来说，是否还来得及享受我们的专项附加扣除。对此，税务总局所得税司司长罗天舒表示，由于时间紧张，为了能够保证让大家尽可能的在1月初领工资时就能够享受到专项附加扣除政策，税务部门已经提前做了一些安排。

一方面，税务部门提前对这些单位的情况做了摸底，初步统计大概有20多万的单位涉及到1月初就要发工资。已经提前对他们做了点对点的精准辅导培训，帮助他们掌握政策，开始填报信息。这些点对点的培训辅导工作到昨天晚上已经全部完成。目前，据初步统计，已经有800万左右的纳税人开始填报专项附加扣除信息了，主要是1月初就要发放工资的单位职工。

另一方面，在设计上，会有多种渠道的服务帮助大家填报信息，掌握办税流程。因为手机APP和网页端需要和税务端、扣缴端进行联动调整，而且目前正在根据前期填报的信息进行最后校验，所以要到12月31日才能正式投入使用。为了满足提前填报信息纳税人的需要，税务部门专门给他们发送了电子模板和纸质表，同时在22号专扣办法公布的当天，统一升级了全国免费的扣缴端软件，这个软件可以具备采集电子模板的功能，同时也具备根据采集进来的专扣信息自动计算税款的功能。这个功能已经提供给各个单位，他们可以在此基础上计算税款、安排资金，税务部门希望广大的扣缴单位和纳税人共同和我们税务机关配合好，大家齐心协力把这项工作做好，尽量让每一位纳税人都能够在领1月份工资时，就能够享受到减税红利。

罗天舒最后强调，晚报可以补扣。万一有些纳税人在这期间出国了、出差了，没来得及填报信息，没关系，回来之后填报完信息之后，在下个月发工资时可以一次性补扣，当月补扣不完的，以后的工资可以继续补扣，一直到您将可以享受的所有减税红利都享受完为止，保证一分不少地让大家享受到。

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(责编：仝宗莉、赵爽)