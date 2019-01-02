涉嫌过度收集用户信息 这14款APP被中国互联网协会点名

人民网北京1月2日电 （朱江）据中国互联网协会网站消息，近日，在工业和信息化部信息通信管理局部署下，中国互联网协会在京召开手机APP收集和使用用户个人信息情况专家评议会。

中国互联网协会表示，通过技术检测以及用户举报发现，QQ音乐等18款APP疑似存在过度收集“短信”“通讯录”“位置”“录音”等用户敏感信息，万能看等9款APP疑似存在未经用户同意收集使用用户个人信息。

序号 应用名称 版本 所涉问题 1 QQ音乐 v8.9.1.4 过度申请短信功能 2 酷我音乐 v9.0.7.2 过度申请短信功能 3 网易新闻 v 48.1 过度申请录音功能 4 书旗小说 v10.7.4.72 过度申请定位功能 5 携程旅行 v8.0.1 过度申请通信录功能 6 同程旅游 v9.0.7 过度申请短信功能 7 快手 v5.11.1.7527 过度申请短信功能 8 手机天猫 v7.9.0 过度申请短信功能 9 虎牙直播 v6.8.2 过度申请短信功能 10 花椒直播 v6.6.5.1017 过度申请通讯录功能 11 熊猫直播 v4.0.40.8058 过度申请短信功能 12 网易有道词典 v7.7.3 过度申请定位功能 13 有道翻译官 v3.7.6 过度申请定位功能 14 万能看 （百度手机助手） v9.5.3 未经用户同意收集使用用户个人信息

存在问题的手机APP名单（数据来源： 中国互联网协会网站）

针对发现的问题，结合相关互联网企业的意见，经过评议，专家一致认为互联网企业在加强用户个人信息保护方面仍然存在一些不规范的问题，14款APP存在过度收集用户个人信息、未经用户同意收集使用用户个人信息等问题。与会专家强调，互联网企业在开展服务过程中，要严格遵守《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规和规章的规定，建立健全用户信息保护制度，收集和使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集和使用的目的、方式和范围，并经用户同意，同时不断积极优化APP功能，提高用户个人信息保护能力。

相关互联网企业一致表示，对于存在问题的APP要采取立即下架、优化升级等方式整改，同时，举一反三，全面排查企业在用户个人信息保护方面存在的风险点，完善内部管理和产品设计，进一步规范用户个人信息收集、使用和服务行为，保障用户合法权益。

(责编：朱江、仝宗莉)