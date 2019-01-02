涉嫌过度收集用户信息 这14款APP被中国互联网协会点名

人民网北京1月2日电 （朱江）据中国互联网协会网站消息，近日，在工业和信息化部信息通信管理局部署下，中国互联网协会在京召开手机APP收集和使用用户个人信息情况专家评议会。
中国互联网协会表示，通过技术检测以及用户举报发现，QQ音乐等18款APP疑似存在过度收集“短信”“通讯录”“位置”“录音”等用户敏感信息，万能看等9款APP疑似存在未经用户同意收集使用用户个人信息。
|
序号
|
应用名称
|
版本
|
所涉问题
|
1
|
QQ音乐
|
v8.9.1.4
|
过度申请短信功能
|
2
|
酷我音乐
|
v9.0.7.2
|
过度申请短信功能
|
3
|
网易新闻
|
v 48.1
|
过度申请录音功能
|
4
|
书旗小说
|
v10.7.4.72
|
过度申请定位功能
|
5
|
携程旅行
|
v8.0.1
|
过度申请通信录功能
|
6
|
同程旅游
|
v9.0.7
|
过度申请短信功能
|
7
|
快手
|
v5.11.1.7527
|
过度申请短信功能
|
8
|
手机天猫
|
v7.9.0
|
过度申请短信功能
|
9
|
虎牙直播
|
v6.8.2
|
过度申请短信功能
|
10
|
花椒直播
|
v6.6.5.1017
|
过度申请通讯录功能
|
11
|
熊猫直播
|
v4.0.40.8058
|
过度申请短信功能
|
12
|
网易有道词典
|
v7.7.3
|
过度申请定位功能
|
13
|
有道翻译官
|
v3.7.6
|
过度申请定位功能
|
14
|
万能看
（百度手机助手）
|
v9.5.3
|
未经用户同意收集使用用户个人信息
针对发现的问题，结合相关互联网企业的意见，经过评议，专家一致认为互联网企业在加强用户个人信息保护方面仍然存在一些不规范的问题，14款APP存在过度收集用户个人信息、未经用户同意收集使用用户个人信息等问题。与会专家强调，互联网企业在开展服务过程中，要严格遵守《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规和规章的规定，建立健全用户信息保护制度，收集和使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集和使用的目的、方式和范围，并经用户同意，同时不断积极优化APP功能，提高用户个人信息保护能力。
相关互联网企业一致表示，对于存在问题的APP要采取立即下架、优化升级等方式整改，同时，举一反三，全面排查企业在用户个人信息保护方面存在的风险点，完善内部管理和产品设计，进一步规范用户个人信息收集、使用和服务行为，保障用户合法权益。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】