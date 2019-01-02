徐少春：让金蝶引领新时代产业互联网未来

深圳因改革开放而生，因改革开放而兴，因改革开放而强。40年风雷激荡，映照出改革开放的伟大实践给神州大地带来的历史巨变。诞生于中国改革开放前沿阵地深圳的金蝶国际软件集团“生于斯、长于斯、成于斯”。从最初研发DOS财务软件转向开发Windows财务软件，再从财务软件转型开发企业ERP软件，然后砸碎ERP再迈向“云战略”，历经三次“蝶变”，终于破茧而飞，成为中国企业服务市场的领军品牌。如今，软件行业盛传着这样一句话：“一部金蝶创业史，半部中国软件史。”

12月初，北方寒冷刺骨，南方温暖如春。中国商报记者专程采访中国管理软件创始人、中国软件百强企业——金蝶国际软件集团董事会主席徐少春。

东方风来 金蝶出世

12月5日上午9时，记者来到深圳市南山区科技产业园金蝶大厦，宽敞、明亮的办公室，在简约中凸显现代和科技气息。

徐少春对中国商报推出的纪念改革开放四十年系列纪实报道《实干兴邦看湘商》极为赞赏，欣然接受中国商报独家专访，向记者讲述了自己的创业故事。

1988年，深圳作为中国改革开放的第一个试验区，经过整整10年发展，呈现出一派生机勃勃的景象。这一年，我国开始引进互联网技术，成为国际互联网大家庭中的一员；这一年，“大哥大”在深圳街头出现；这一年，深圳大亚湾核电站已开工建设……

深圳，到处弥漫着“东方风来满眼春”的浓厚气息，空气中弥漫着梦想、生机和活力。1989年，上世纪60年代初出生在湖南沅江的徐少春毅然辞去公职只身一人从山东济南奔赴深圳蛇口，“蛰伏”在一家会计师事务所，一边编写财务软件，一边寻找创业机会。

1992年1月19日，邓小平南下深圳并发表南巡重要讲话，唤醒了千万中国人的创业创富激情，也更加坚定了徐少春下海创业的决心。当年2月，徐少春筹措5000元创建了深圳爱普电脑技术有限公司，后来更名为深圳远见科技发展有限公司。1993年8月，深圳远见科技发展有限公司推出了首个财务软件产品——“金蝶”DOS。由此，“金蝶软件”开始被深圳中小企业接受。

徐少春告诉中国商报记者，财务软件取名“金蝶”，就是希望金蝶产品能够像一只只金色的蝴蝶飞进千万财务工作者的窗口，帮助他们甩掉传统算盘，用新技术管理财务。金蝶产品投放到市场后，非常契合深圳市场上不同企业对于财务软件的需求，且大部分客户记住了金蝶这个名字。因此，他们从中受到启发，为让品牌效应最大化，遂将公司更名为“金蝶”。

三次“蝶变”问鼎国际潮流

四年前的“五四”青年节，金蝶集团掌门人徐少春当众砸掉了自己的笔记本电脑，用一部手机开创新的移动办公模式；三个月后，他又假扮“海盗船长”，带领一班人马抡起锤头上演了砸电脑主机、砸服务器、砸办公隔断的惊人之举……

这是金蝶人要“砸碎一个旧世界，创立一个新世界”的坚定决心。25年来，金蝶人历经了三次转型，从巅峰到低谷，又从低谷到崛起，在短短两年间实现市值三倍增长，再次创造了软件行业的新传奇。

徐少春介绍，早期财务软件都是基于DOS系统。1985年，微软推出了一款不同于DOS的计算机系统Windows1.0。而在1994年前，Windows系统却没能在我国大规模推广，因为微软一直没能推出中文版。1994年，第一个中文版Windows系统登陆中国。他当时觉得这个系统操作便捷、更加实用，体验程度远远优于DOS系统，Windows系统将是未来的主流。

经过一年时间的研发，金蝶于1995年春节后推出了中国首款基于Windows操作系统的财务软件“金蝶财务软件For Windows 1.0版”。随后，金蝶又不断对软件进行升级，推出了V2.5版本等。新软件被中国软件评测中心确认为中国首个优秀级Windows版财务软件。金蝶基于Windows系统的软件带动整个软件业的升级，促进了国内财务软件由DOS系统向Windows系统的迅速转移。

1997年是中国ERP行业的转折点。金蝶顺应时代潮流，开始了第二次产业转型，从开发财务软件到开发企业ERP系统，研发生产了K/3ERP产品。这是一款基于三层构架的ERP系统解决方案，实现了企业资金流、物流、信息流的三合一，并且融合了电子商务功能。

这一时期，金蝶的成长速度非常快，业绩也很亮眼。2001年，金蝶在香港上市，是登陆国际资本市场的独立软件厂商，成为内地第一家在香港上市的IT企业。当时，国际资本市场正经历一轮寒冬，纳斯达克指数半年内下跌了四成，互联网泡沫开始破灭，市场哀鸿遍野，金蝶却奇迹般地独立潮头，敲开了中国IT行业资本市场的大门。

徐少春希望金蝶能够找到属于自己的蓝海，让业务保持高速增长，提出了“个性化ERP”战略，把这一战略作为金蝶的蓝海战略。2008年至2010年的三年间，ERP系统让金蝶的版图不断扩大，企业人数规模猛增到12000人。到了2011年，金蝶上半年收入增长58%，净利润同比增长43%，创下了历史之最。

然而，2011年8月，金蝶的股价下跌16%，第二天又下跌了近8%，第三天继续下跌6.5%，连续三天下跌几乎跌去了金蝶市值的50%。2012年，金蝶遭遇了史上最艰难的时刻，上半年净亏损达到2亿多元。

徐少春清醒地认识到，是时候调整金蝶的发展方向了。他把公司的未来业务更多集中于互联网、云计算等领域，拉开了公司发展史上波澜壮阔的转型序幕。

未来格局让阳光普照企业

徐少春回首金蝶近三年的“云转型战略”感慨万分：“四年前我砸掉了笔记本电脑，凭一部手机+云之家App把金蝶‘逼’上了云端；四年后的今天，我砸掉了客户服务器，凭金蝶云把客户‘逼’上了云端。”

一直倡导中国管理模式，在ERP日益普及、拓展越来越难的今天，金蝶告别简单销售ERP的竞争格局，冲破传统管理软件商的樊篱，形成了金蝶独特的经营模式，逐步建立起一个以中国管理模式为核心的智库，积极发展管理咨询服务业务，从一个产品提供商转型为一个综合管理解决方案的智造商。

如今的“金蝶云”，早已发展成为国内企业云服务市场的领导品牌，是亚马逊在中国最大的企业级服务伙伴，格力、华为、阿里巴巴、京东、联通、微软、腾讯、金山云先后成为其重要的战略合作伙伴。

金蝶从中小企业一步步发展到今天，不断地形成自己的核心技术，不断为国内企业替代进口软件系统而进行研发；不断培养高端人才，不断推动中国企业管理的进步，甚至是推动整个社会的进步，既为国家节省了大量的外汇成本，同时更适合中国企业的自身发展。

25年来，金蝶始终坚持自主创新，扎实做好实体经济。徐少春认为，实体经济是国民经济的基础和命脉，是民族崛起之根。没有中国实体经济的贡献，就不可能有我们中国经济这样高速发展的今天。

他深有体会地告诉中国商报记者：“例如格力的董事长董明珠，一直以来专注于制造业，把格力电器从那么小的规模发展到现在，今年销售额可达到3000亿元的规模，没有这样的实业家在实体经济里进行耕耘、去坚持去坚守，我们中国经济能发展这么快吗？”

“当前，党中央和国务院特别重视实体经济的发展，避免使中国经济空心化。去年9月，中央首次以专门文件明确企业家精神的地位和价值，让我们企业家群体感到十分振奋”。徐少春说，今年11月习近平总书记在全国民营企业家座谈会上指出“民营企业家和民营企业就是我们自己人”，更让民营企业家感到特别温暖。

谈到金蝶的未来发展规划，徐少春称，今年8月8日推出的金蝶云苍穹这个产品，就是一个划时代的核心产品，是完全不依赖任何国外核心技术的新产品，将彻底改变中国企业的管理模式和经营理念。过去25年，金蝶只是打了一个上半场，奠定了一个坚实的基础；未来25年，金蝶将实现“三级跳”战略，向世界500强企业目标进军。

采访结束时，徐少春借用了孟子的话“乐民之乐者，民亦乐其乐;忧民之忧者，民亦忧其忧。乐以天下，忧以天下，然而不王者，未之有也。”金蝶人将把“忧亦天下客户，乐亦天下客户”作为企业发展的初心，砥砺奋进。

金蝶集团在徐少春“致良知、走正道、行王道”企业文化引领下，成为最值得托付的企业平台，当好中国产业互联网的主角，帮助传统企业进行数字化转型、管理转型，让中国管理模式在全球崛起，让阳光照进每一个企业，让新商业文明之光普照世界。

（商业信息）

(责编：岳弘彬、曹昆)