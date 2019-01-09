机构：今年首轮成品油调价预计搁浅或小幅上调

人民网北京1月9日电 （朱江）1月14日24时，国内成品油将开启本年度第一次调价窗口。“本计价周期以来，欧佩克主导的减产生效，加之沙特计划降低出口量，美股强势反弹，诸多利好因素推动国际油价上涨，国内原油变化率在负值区间反弹，本轮成品油零售限价搁浅或小幅上调概率较大”，记者从多家社会监测机构获悉。

隆众资讯预计，届时（1月14日当天）国内成品油调价可能将会搁浅。据卓创资讯测算，1月8日收盘国内第7个工作日参考原油变化率为-0.23%，对应汽柴油下调9元/吨，由于当前预测幅度尚未达到国家规定的50元/吨的调整红线，因此本轮成品油零售限价搁浅概率较大。

卓创资讯成品油分析师张肇欣表示，目前国内原油变化率处于负值低位，距离限价调整还有三个工作日，若原油继续上涨，将带动变化率由负转正且在正值区间增长，因此不排除1月14日24时汽柴油零售限价小幅上调的可能。

“2018年国内成品油调价共进行了二十六次，上调十三次、下调十二次，搁浅一次，汽油总计下调了490元/吨，柴油总计下调了465元/吨”，隆众资讯油品分析师李彦分析说。李彦介绍，近期加油站零售方面优惠政策波动不大，中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.4-1.2元/升，部分民营加油站特定日期（如每周二）可优惠至1.5-1.8元/升，而部分主营加油站特定日期持卡可优惠至0.8-1元/升。

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