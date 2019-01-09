中国互联网协会：我国互联网普及率超过了全球平均水平

人民网北京1月9日电 （朱江）据中国互联网协会网站消息，1月8日，中国互联网协会发布了《2018年中国互联网产业发展综述与2019年发展趋势》和《2018年影响中国互联网行业发展的十大事件》。

工业和信息化部信息通信管理局副局长隋静表示，2018年，我国互联网行业保持了高速发展，网络能力显著提升，产业结构持续优化，发展动能加快转换，融合引领作用彰显。

谈到推动互联网技术与实体经济加速融合，隋静提出两点意见：第一，推动互联网新技术与实体经济深度融合，支撑服务国民经济高质量发展，一方面要推动行业自身发展和新技术、新产品、新业态发展，另一方面深入实施工业互联网创新发展战略，支撑服务实体经济数字化、网络化、智能化转型，重点帮助民营经济解决发展中的困难；第二，不断增强企业的社会责任感和使命感，遵纪守法、营造行业良好市场环境：一是遵纪守法，严守合规经营底线；二是加强自律，营造良好市场秩序；三是支持公益，切实履行社会责任。

中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨向大会作了题为《2019互联网再出发》的主旨报告。报告称，互联网走过了50年，全球的互联网普及率超过了55%，中国全面接入互联网25年，互联网普及率超过了全球平均水平。

邬贺铨指出，新时代互联网的新动能主要有5G、人工智能和工业互联网三个方面。对于2019年互联网发展有三点思考，一是国际宏观环境风浪依然；二是国内互联网发展风力未减，新风向兴起；三是互联网需要变革创新，企业通过做好自己为宏观经济发展贡献力量。

报告预测，2019年中国互联网产业发展趋势有四个方面值得关注：第一，在新技术支撑新应用方面，人工智能有望赋能各行各业，5G商用部署有序推进，边缘计算有望实现边云协同，区块链应用创新日趋活跃。第二，在新动能构建新生态方面，产业互联网将助力高质量发展，企业上云将助推传统产业数字化转型，移动互联网市场将呈现结构变化新特征。第三，在新场景定制新体验方面，智能家居有望粘结家庭整体智能应用，新型无人服务设施将陆续落地实施，5G网联式自动驾驶将成无人驾驶新趋势。第四，在新形势迎来新挑战方面，自主可控的核心技术将增进网络安全防护体系建设，个人信息保护立法规划提上日程，明晰数据确权将成为数据有效流通的重要条件。

(责编：朱江、仝宗莉)