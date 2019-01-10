2018年农村网络销售额破1.3万亿元 吸收2800万农民就业

人民网北京1月10日电 （朱江）据农业农村部网站消息，近年来，大批农民工、大学生等返乡下乡开展创业创新。他们为什么要离开城市到农村去？当前开展创业创新的实际效果如何？对农业农村发展有何促进作用？农业农村部新闻发言人广德福在农业农村部网站上就相关问题答复记者。

有记者提到“返乡下乡创业人员增多的原因具体是什么？实际效果如何？”时，广德福表示，近年来，国家采取一系列强农惠农富农政策措施，加大农村基础设施建设力度，加快城乡融合发展步伐，畅通城乡资源要素流动渠道，鼓励有知识、有资本、有能力的人员返乡下乡创业创新。

广德福强调，特别是党的十九大提出实施乡村振兴战略以来，农业农村迎来了前所未有的发展机遇。相比于前些年大批劳动力从农村进入城市务工，寻找机会，现在，农村对很多返乡下乡人员来说，同样是广阔天地，大有可为。因此，在政策推动、科技驱动、市场带动和乡情拉动下，一大批返乡下乡人员回到乡村，利用在城市积累的资金、技术、经验和市场渠道，开展创业创新。

广德福最后指出，从实际效果来看，返乡下乡人员开展创业创新，在实现自身发展的同时，也为农业农村发展注入了新动能，取得了“双赢”“多赢”的效果。返乡下乡人员都有一定的技术、经验和资金积累，受过工业化的训练、城镇化的熏陶，既了解城市、又了解农村，既会搞生产、又会跑市场，他们对多元化升级消费需求更了解，视野更开阔。他们的创业创新，发掘了农业多种功能和乡村多重价值，催生了新业态新模式。2018年，全国休闲农业和乡村旅游营业收入超过8000亿元，吸引30亿人次到乡村休闲度假；农村网络销售额突破1.3万亿元，吸收2800万农民就业。他们的创业创新，带着农民干、做给农民看、帮助农民赚，创办的经济实体带动农户经营收入平均增加67%，采取订单方式带动农户的占到55%，向农户返还或分配利润平均达500多元。实践表明，返乡下乡创业创新，为农业发展注入新要素，为农村繁荣注入新动能，为农民增收开辟新渠道，为城乡融合发展增添新途径，已经成为新时代促进乡村振兴的生力军。

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农民工返乡 充分说明农业农村正成为创业创新的热土

广德福指出，返乡下乡创业创新是在大众创业、万众创新和农业农村稳定向好发展的大背景下出现的。越来越多的农民工返乡和城里有关人员下乡，充分说明农业农村正成为创业创新的热土，具备了越来越强的吸引力，促使更多人作出了“到农村去”的主动选择。>>>【详情】

(责编：朱江、仝宗莉)