扮演好“平衡器”和“调节阀”

当前我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。这种背景下，今年货币政策将继续进行逆周期调节，增强前瞻性和灵活性，保持流动性合理充裕。
当下货币政策要扮演好“平衡器”和“调节阀”的角色。所谓“平衡器”，就是货币政策要兼顾物价稳定和国际收支平衡等多元需求；做好“调节阀”，即货币政策要松紧适度。
当前，如何引导银行资金有效流入实体经济是关键所在。改善货币政策传导机制，就要鼓励银行增加信贷投放，同时促进非信贷融资平稳发展，激发债市和股市活力，促进表外融资和资产证券化等多种融资渠道发展。
货币政策工具要着力降低实体经济融资成本和提升民营企业、小微企业融资可获得性，“定向降准+货币市场工具调整”将是基本的工具组合。
随着经济社会发展，市场主体日新月异，金融需求千变万化，传统金融机构和金融服务不能完全适应市场需求，一些新兴市场主体的金融服务存在薄弱环节，因此必须推进金融供给侧结构性改革。金融机构要以市场为导向，适应经济高质量发展要求，创新金融服务产品、技术和模式，满足各类市场主体多层次金融服务需求。金融监管部门也要推进金融制度创新，调整优化金融服务机构，发展多种金融业态和服务模式。
（本报记者 葛孟超整理）
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