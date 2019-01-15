油价结束“五连跌” 今年第一涨来了

本报讯（记者 张鑫）根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于1月14日24时开启。2018年国内油价以“五连跌”收官，本次调价将打开2019年油价首涨的局面。
据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内(2018年12月28日—2019年1月11日)国际油价连续九个交易日上涨，伦敦布伦特、纽约WTI油价从去年12月末的低位回升至每桶60美元和52美元的水平，平均油价比上轮调价周期上涨4.04%。受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之上调。
本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上调105元、柴油每吨上调105元。其中，92号汽油每升上调0.08元，95号汽油每升上调0.09元，0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油将多花4元。
国家发改委价格监测中心预计，由于全球经济复苏势头放缓，原油需求减弱，国际油价继续上涨的可能性较小，短期将维持震荡局面。欧佩克减产力度和中美贸易关系走向是影响油价后期走势的重要因素。
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