财政部：2019年还要有更大规模的减税和更为明显的降费

人民网北京1月15日电 今日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，多部门介绍落实中央经济工作会议精神的具体举措。针对减税降费情况，财政部部长助理许宏才指出，减税降费是积极财政政策加力增效的重要内容，也是深化供给侧结构性改革的重要举措。财政部将在全面落实已出台的减税降费政策的同时，抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费，更好地促进实体经济健康发展。

许宏才介绍，2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费，主要包括四个方面：

一是对小微企业实施普惠性税收减免。此项政策已在1月9日的国务院常务会议审议后对外发布，其主要内容有以下几个方面，

第一，提高增值税小规模纳税人起征点，月销售额3万元调整到10万元，即月销售额10万元以下的，不用再交纳增值税。

第二，放宽小型微利企业标准并加大优惠力度，放宽小型微利企业标准就是放宽认定条件，放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下、从业人数300人以下、应纳税所得额300万元以下。这都比原来认定的标准有大幅度的提升，也就是说有更多的企业会被认定为小型微利企业。我们根据有关的数据进行了测算，认定为小型微利企业户数1798万户，占全部纳税企业的比重超过95%，其中，民营企业占98%。在税率优惠方面，按应纳税所得额不同，分别采用所得税优惠税率。其中，应纳税所得额100万元以下，税负是5%，低于标准税率20个百分点。应纳税所得额是100-300万元之间的，税负是10%，低于标准税率15个百分点。

第三，对小规模纳税人交纳的部分地方税种，可以实行减半征收。即允许各地按程序在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种以及教育费附加和地方教育附加。

第四，扩展初创科技型企业优惠政策适用范围，对创投企业和天使投资个人投向初创科技型企业可按投资额70%抵扣应纳税所得额的政策，也就是说如果创投企业和天使投资个人向初创科技型企业投资，投资额的70%可以拿来抵免应纳税所得额。把投资的初创科技型企业的范围或者标准进一步扩大，扩展到从业人数不超过300人、资产总额和年销售收入不超过5000万元的初创科技型企业。

二是深化增值税改革，继续推进实质性减税。

三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。

四是配合相关部门，积极研究制定降低社会保险费率综合方案，进一步减轻企业的社会保险缴费负担。同时，清理规范收费，加大对乱收费查处力度。

延伸阅读：

财政部：我国关税总水平由2017年的9.8%降至7.5%

财政部部长助理许宏才表示，两次提高部分产品出口退税率，降低关税总水平，对进口包括抗癌药在内的绝大多数药品实施零关税，减按3%征收抗癌药品进口环节增值税等，我国关税总水平由2017年的9.8%降至7.5%。>>>【详情】

发改委：围绕“建设、改造”两个关键词加大投资力度

有记者提到"最近注意到发改委又批复了一批补短板项目的投资，我们想知道今年在投资上还将聚焦哪些领域来加大发力？具体会采取什么样的措施？"，国家发展改革委副主任连维良表示，中央经济工作会议强调，要发挥好投资的关键作用，促进形成强大国内市场。发挥好投资关键作用，重点是坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，围绕“建设、改造”两个关键词加大投资力度。>>>【详情】

发改委：重点抓好六个“着力” 确保实现一季度经济发展良好开局

连维良指出，重点抓好六个“着力”。着力促进形成强大国内市场。国家发改委将以钉钉子精神做实做细做好各项工作，确保实现一季度经济发展良好开局，保持全年经济运行在合理区间。>>>【详情】

(责编：赵爽、仝宗莉)