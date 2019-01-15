油价新年首涨：“五连跌”终结 一箱油多花4元

2019年首次油价调整迎来小幅上调，加满一箱油将多花4元左右。
国家发改委发布通知，自1月14日24时起，国内汽油价格每吨上调105元，柴油价格每吨上调105元。
据卓创资讯、隆众资讯等机构测算，本次上调折合89号汽油涨0.08元/升，92号汽油涨0.09元/升，95号汽油涨0.09元/升；0号柴油涨0.09元/升。
这也结束了2018年11月起油价“五连跌”的局面。
本轮计价周期以来，国际油价连续九个工作日上涨，卓创资讯分析师徐娜说，其主要原因是“石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国此前达成的减产协议已经生效并开始执行，沙特大幅削减出口，美国股市反弹，诸多利好因素持续发酵”。
据隆众资讯数据，调价后，全国大多数地区柴油价格在6.3元/升左右，92号汽油零售限价在6.4-6.6元/升。
私家车出行成本和物流企业成本将有所增加。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花4元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一千公里，燃油费用增加36元左右。
下一次调价窗口将在1月28日24时开启，多家机构预测上调的可能性较大。
隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势，幅度在280元/吨左右。这样的幅度意味着，下一轮调价周期的上行趋势非常稳固。
卓创资讯方面也分析认为，后期来看，减产协议依旧对国际油价有一定支撑作用，金融市场情绪稳定，美国股市或有向好走势，加之美元阶段性走弱，预计下周期原油仍有一定上涨空间。(记者 邱宇)
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