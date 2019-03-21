贸促会助力中小企业发展

贸促会将正式开始产品检测认证国际标准的咨询和代理工作，为我国出口企业应对技术性贸易壁垒提供专业服务

本报北京3月20日电 （记者林丽鹂）中国贸促会3月20日举行新闻发布会，宣布将正式开始产品检测认证国际标准的咨询和代理工作，为我国出口企业应对技术性贸易壁垒提供专业服务。

中国贸促会贸易推广交流中心主任张国富在发布会上介绍，经济全球化和区域经济一体化程度的加深导致贸易壁垒中的关税壁垒作用逐渐削弱，但以技术法规、质量标准以及合格评定程序为代表的技术性贸易壁垒带来的影响近年来不断凸显。近年来我国出口企业受到技术性贸易壁垒影响，遭受的出口贸易直接损失额为494.8亿美元。

中国贸促会将开展“产品检测认证（国际标准）代理工作”，服务中小企业应对技术性贸易壁垒，促进我国企业出口。贸易推广交流中心将配合国家促进中小外贸企业发展的战略目标，向中小外贸企业提供机电通信、纺织服装、食品药品三大行业的检测认证培训、检测认证代理和国际市场咨询服务，并深入开展以检测认证、通关报检为主的一般性外贸综合服务。

福建对食品实施信息追溯

福建省4月起将分阶段对粮食及其制品等十一大类食品实施食品安全信息追溯

新华社福州3月20日电 （记者张华迎）据来自福建省市场监督管理局的最新消息，今年4月起，福建省将分阶段对粮食及其制品、畜产品及其制品、禽产品及其制品等11大类食品以及涉及的相关具体生产经营主体实施食品安全信息追溯。

福建省市场监管局副调研员李海明说：“‘一品一码’让食品的来龙去脉有了完整的记载，可更好保障消费者的知情权。一旦出现食品质量与安全问题，均可通过‘一品一码’追溯到相关的生产、加工、销售者。严格的食品安全全流程监管，将倒逼生产与销售主体严格自律，不断提升行业发展水平。”

截至目前，福建省“一品一码”食品安全信息追溯管理平台已经采集了追溯数据9300多万条，有4.52万家生产经营主体在平台上注册，备案了72.5万条食品信息，已基本实现对全省食品生产经营领域的全覆盖。

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)