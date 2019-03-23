瑞银证券钱于军：设立科创板并试行注册制改革具有长远意义

人民网北京3月23日 （记者 朱一梵）3月23 - 25日，第20届“中国发展高层论坛”在北京钓鱼台国宾馆举行。瑞银证券总经理钱于军在人民网现场访谈间接受专访，就“设立科创板并试行注册制”以及“金融行业扩大对外开放”分享观点。

关于设立科创板并试行注册制的落地，钱于军对人民网表示，“我觉得注册制的改革对中国A股市场将来会有更长远的影响。我们积极关注科创板，并且积极参与中国证监会和交易所安排的有关讨论活动。目前瑞银有自己的科创板上市企业储备，并已经开展在这方面的相关项目的执行。”

钱于军进一步解释说，“注册制的意义，是改变过去若干年通过行政审批、行政设定上限制的发行市盈率不超过23倍，变成由发行人披露第一责任人，保荐机构作第二责任人，做审慎调查等各方面的安排，最后向机构投资人询价路演，最终让市场来决定一个合理的定价水平。要让市场、投资人接受，企业才能成功完成IPO这个动作。更重要的是，上完市之后，企业要继续通过中长期好的表现来给各个股东带来回报。”

他说，“近些年，中国金融行业的对外开放更宽广、更深入。这16年走来，我们觉得最新一轮的开放，的确带来史无前例的空间和灵活度。过去这几年，外资通过沪港通、深港通以及QFII、RQFII等不同渠道进入中国A股资本市场里来。我觉得这个趋势还会增加。”

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