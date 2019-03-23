瑞银证券钱于军：设立科创板并试行注册制改革具有长远意义

人民网北京3月23日 （记者 朱一梵）3月23 - 25日，第20届“中国发展高层论坛”在北京钓鱼台国宾馆举行。瑞银证券总经理钱于军在人民网现场访谈间接受专访，就“设立科创板并试行注册制”以及“金融行业扩大对外开放”分享观点。
关于设立科创板并试行注册制的落地，钱于军对人民网表示，“我觉得注册制的改革对中国A股市场将来会有更长远的影响。我们积极关注科创板，并且积极参与中国证监会和交易所安排的有关讨论活动。目前瑞银有自己的科创板上市企业储备，并已经开展在这方面的相关项目的执行。”
钱于军进一步解释说，“注册制的意义，是改变过去若干年通过行政审批、行政设定上限制的发行市盈率不超过23倍，变成由发行人披露第一责任人，保荐机构作第二责任人，做审慎调查等各方面的安排，最后向机构投资人询价路演，最终让市场来决定一个合理的定价水平。要让市场、投资人接受，企业才能成功完成IPO这个动作。更重要的是，上完市之后，企业要继续通过中长期好的表现来给各个股东带来回报。”
他说，“近些年，中国金融行业的对外开放更宽广、更深入。这16年走来，我们觉得最新一轮的开放，的确带来史无前例的空间和灵活度。过去这几年，外资通过沪港通、深港通以及QFII、RQFII等不同渠道进入中国A股资本市场里来。我觉得这个趋势还会增加。”
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】