原标题：财经观察：“一带一路”拉紧中欧互惠纽带

这是2018年6月28日拍摄的黑山莫祖拉风电站现场。中国、马耳他、黑山三国合作建设的黑山莫祖拉风电站有望今年上半年投入运营，帮助黑山获得更稳定的电力供应并保护生态。5年多来，“一带一路”倡议在欧亚大陆落地生根，成为中欧战略合作新的增长点，也成为进一步拉近中欧关系、实现互惠共赢的重要纽带。新华社发

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