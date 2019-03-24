原标题：中国发展高层论坛2019峰会召开

中财办副主任韩文秀

证监会副主席方星海

财政部原副部长朱光耀

苹果公司CEO库克

昨日，中国发展高层论坛2019峰会开幕。本次峰会设置32场分组会，主题涵盖世界经济的危与机、推动中美合作新共识等。

3月23日，中国发展高层论坛2019峰会在钓鱼台国宾馆召开。在“以开放引领未来”为主题的主论坛上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀致辞并宣布经济峰会开幕，苹果首席执行官蒂姆·库克、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵、美国桥水投资公司董事长瑞·达利欧、宝马集团董事长科鲁格出席。

本次峰会设置32场分组会，主题涵盖世界经济的危与机、推动中美合作新共识、全球金融架构的未来、迎接5G时代、进一步开放金融服务业等。中国银保监会副主席王兆星、证监会副主席方星海等出席。

中国发展高层论坛自2000年创办，为每年“两会”后首个国家级大型国际论坛，今年是第20届，本届论坛的主题是“坚持扩大开放 促进合作共赢”。该论坛由经济峰会和大会组成，会期为3月23日至25日。

中财办副主任韩文秀

中国对外开放将更加一视同仁

中央财经委员会办公室副主任韩文秀在致辞时表示，当今时代是经济全球化时代，科技进步加快，地球越来越小，国与国之间、企业与企业之间、人与人之间的联系越来越密切，真是“天涯若比邻”，难舍难分。对于各国和广大企业来讲，面向未来、赢得未来，走开放合作之路是共同的乃至唯一的最优选择。

韩文秀回顾了中国对外开放40年的历程。在加入WTO之前，中国摸着石头过河，逐步扩大开放范围、丰富开放内涵，为国内经济改革和发展注入强劲动力。加入WTO之后，中国在遵循国际规则的前提下推进全方位对外开放，形成强大倒逼机制，有力推动了社会主义市场经济体制改革和完善，促进经济发展不断迈上新台阶。

当前，中国的对外开放进入了新时代。中国正在积极参与多边谈判，也在与有关国家开展经贸磋商，商谈双边投资协定或自由贸易区安排，开放的广度、深度、维度都有了更高要求。

韩文秀同时提出了下一步中国对外开放的五大特征。第一，中国的对外开放将是更加互利共赢的开放。中国主张在开放合作中做大蛋糕、共享蛋糕，不搞你输我赢的“零和游戏”。第二，中国的对外开放将是更加知行合一的开放。中国愿与有关各方强化落实和监督相互开放的承诺，认真实施《外商投资法》，加快制定配套措施，这将成为中国法治化营商环境的一个里程碑。

第三，中国的对外开放将是更加一视同仁的开放。中国将强化竞争政策的基础性地位，按照竞争中性原则，为国有企业、外资企业、民营企业搭建公平竞争的舞台。第四，中国的对外开放将是更加内外联动的开放。对外经贸磋商中的结构性议题与中国国内供给侧结构性改革具有高度关联性，中国要以第二次“入世”的勇气和决心，加强统筹谋划，以解决结构性议题为契机，变外部压力为内生动力，深化供给侧结构性改革，实现一举多得。

第五，中国的对外开放将更加注重推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。中国将持续扩大货物和服务领域的对外开放，同时，要借鉴和对标国际先进经验，提升和完善经贸规则、标准等制度环境，使之更加市场化、法治化、规范化、国际化、高端化。中国要积极参与WTO改革，推动完善国际经贸规则，与国际社会一道共同构建能够赶上时代、适应未来的以规则为基础的多边贸易体系。

证监会副主席方星海

中美两国应加强行业间对话

昨日上午，中国证券监督管理委员会副主席方星海在以“推动中美合作新共识”为主题的分会场发表主题演讲。

方星海表示，1971年基辛格访华以来，中美关系都是不错的，出现了一大批推动中美关系友好的人士，包括美国总统特朗普在内的各方都希望中美关系保持良好，因此，要用好上述人士的力量，“这股力量是非常强大的，中美关系确实是太重要了，这样重要的一对双边关系，不能只有少数人去决定。大家都要介入，造成一种非常强大的民间力量，让双方的关系变得更加友好。

方星海认为，要找到新的合作领域，仅有政府间对话是不够的，应开展更多的行业对话。因为在一些领域中，政府间对话难以促成合作，反倒是行业人士的谈话也许能找到更多中美合作的机会。中美两国经济互补性非常强，一定会有很多合作机会，这也会促进两国关系更加友好。

方星海还指出，针对中美关系，目前美国更多关注竞争方面，怎么才能让他们认识到中国各方面的进步，比如中国技术方面的进步？实际上，中国技术进步最重要的原因是大量的人力资源和财务资源投入，这对于美国在技术方面的投入也许值得参考。

财政部原副部长朱光耀

当今世界面临百年未有大变局

财政部原副部长朱光耀在“推动中美合作新共识”分组会上表示，当今世界面临着百年未有之大变局，积极向上的力量，是推动这种大变局的动力。信息化的发展，使各国紧密交融。人工智能和量子通信技术的发展，使得第四次产业革命呼之欲出。新兴市场国家和发展中国家的发言权、代表性，在全球治理体系中不断得到提高。这是推动和平与发展这一时代主题的新的动力。

朱光耀同时表示，一些国家也出现了全球化逆流。民粹主义、单边主义、保护主义，对经济全球化形成了重大冲击。面临这种百年不遇的大变局，我们要抓住机遇，同时要应对挑战。当务之急是跨越两个陷阱，也就是所谓的新兴大国和守成大国必有一战，以及所谓的修昔底德陷阱和世界秩序、世界治理失去领导力的金德尔伯格陷阱，二者又有着潜移默化的关系。

中美两国是全球最大的两个经济体，在共同的政治、经济秩序下运作。针对中美关系，朱光耀提出了四点建议。第一，要强化两国元首的战略引领，确保中美关系沿着协调、合作、稳定的轨道前进；第二，要充分发挥中美两国现有的四个高层对话机制和中美两国现有的省州城市友好合作机制的作用；第三，要充分发挥两国工商企业家的合作；最后，要发挥智库的作用，通过与智库深入坦诚的交流，提出政策建议。

苹果公司CEO库克

开放能帮助中国发挥全部潜力

苹果公司CEO库克在经济峰会上发言时表示，当今世界正面临前所未有的巨大挑战，气候变化正威胁着地球生态，贫困和不平等因素阻碍着公民和国家发挥潜力，数百万人仍然无法获得基本医疗保障。与此同时，我们也看到了机遇，我们可以拥有健康的地球和繁荣的经济。

“伙伴关系是发展和人类进步的力量”。库克说，众所周知，伙伴关系的关键要素是开放和互信，只有这样才能合作，进而产生新的思想以及新的解决方案。

“我们看到中国不断地变化和发展，我们也感谢中国打开了大门，让我们成为这个社区的一分子”。库克认为中国需要继续开放，我们认为开放是至关重要的，不仅对中国发挥全部的潜力很重要，对于推动全球整体经济的繁荣也是至关重要的，我们的未来取决于合作。

圆桌会

金融开放

中国金融业开放正加速推进，2018年以来银行、保险、证券业的开放措施陆续落地。下一步中国还将推出哪些金融开放措施？金融开放将对中国金融业产生什么影响？在“进一步开放金融服务业”分组会上，来自政界、学界、企业界的代表围绕这些问题进行了探讨。

银保监会副主席王兆星

外资金融机构准入将取消、放宽数量性限制

银保监会副主席王兆星表示，2018年银保监会发布15条新的开放措施。银保监会正在研究新一轮的金融开放措施，包括多个方面。

首先要进一步放宽市场准入条件。当前银行保险业进入中国市场还有一些数量性条件限制，包括规模、年限、股东类型、持股比例等，银保监会正在研究取消或放宽这些限制，更加强调审慎的标准和条件，吸引更多具有专业特色的优质银行保险机构进入中国市场。

同时进一步拓宽外资金融机构业务范围。结合外资机构的优势和风险控制能力，进一步放宽外资机构经营业务范围，支持外资银行、保险机构增加金融产品和金融服务。

此外，要进一步简政放权，缩减和优化行政审批，在审慎监管前提下进一步减少外资机构行政许可事项，进一步优化行政许可流程，提高审批效率，让外资机构集中更多资源在中国发展。

光大集团股份公司董事长李晓鹏

高水平金融开放将优化中国金融格局

光大集团股份公司董事长李晓鹏表示，金融开放对中国金融业的影响包括多个方面。首先，金融高水平开放，对优化我国金融格局将发挥重要作用。金融开放意味着市场竞争更加激烈，开放后会有更多金融机构、特别是新型金融机构涌现，这对中国金融业是一个挑战，也是更加公平良性的竞争、共同发展的机会。同时，金融开放会增加融资渠道，进一步完善和丰富银行体系，进一步增强资本市场的韧性，使融资渠道更加畅通，疏通融资难，降低融资成本。

此外，金融开放意味着产品更加丰富。每位中国消费者平均从银行获得2.4个金融产品，发达国家例如美国是4-6个，金融开放能使消费者享受不一样的金融产品。

清华大学国家金融研究院院长朱民

G20应成为全球金融治理体系的领导组织

在清华大学国家金融研究院院长朱民看来，思考全球金融架构一个很重要的问题是，如何让全球金融治理体系通过自身改革，来服务于当今新的经济、金融和政治框架。

如何进一步改进全球治理体系？G20集团应该成为这样一个领导组织。G20作为一个领导机制或者说是架构、平台，让相关国家的财长、央行行长、发展方面的官员共同讨论全球金融治理、全球财政和发展的一系列问题，对全世界每天发生的各种变革来进行评估，提出新的政策建议，讨论如何形成一个新的全球治理架构。

朱民认为，全球经济金融治理应该是最优先关注的一个课题。尤其当前面临中美贸易摩擦，以及全球化和反全球化的浪潮，这样的背景下必须要有一个机制确保全球治理本身能够自我完善、自我改革，来应对未来的挑战。每一个人、每一个国家都需要参与其中。

圆桌会

5G

昨日下午，中国发展高层论坛“迎接5G时代”分组会座无虚席，多位嘉宾就5G技术发展给出了自己的观点。参会的五位嘉宾包括工业和信息化部总经济师王新哲，美光科技总裁、首席执行官桑贾·梅洛特，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆，全球移动通信系统协会会长葛瑞德等。

工业和信息化部总经济师王新哲

中国5G发展进入“冲刺”阶段

工业和信息化部总经济师王新哲指出，5G作为一项跨时代的移动通信技术，从线上到线下，从消费到生产，从平台到生态，为经济发展、社会进步和民生的改善提供有力支撑。

王新哲强调，中国政府高度重视5G发展，近年来在搭建研发平台、强化政策保障、加强国际合作等方面做了许多工作，5G发展扎实有序。

王新哲表示，当前中国5G发展进入“冲刺”阶段。工业和信息化部将尽快启动5G商用，深化5G融合应用，大力推动5G与经济社会各领域深度融合。将加快商用部署，培育壮大产业链。及时启动5G网络建设，努力打造5G精品网络。加快5G终端、网络、平台、系统集成等领域的研发和产业化。此外，还将强化政策协同，优化市场发展环境，研究制定5G商用的配套政策，推进站址保障和共建共享，加强标准制定、安全保障等方面的政策协同。

联想集团董事长兼CEO杨元庆

5G是推动智能化时代的车轮和动力

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，5G是推动智能化时代巨轮向前的车轮和动力。中国制造业应充分抓住5G产业机遇，大力发展以智能物联网为代表的创新技术，释放更多“效率红利”，推动中国经济高质量发展。

杨元庆认为，智能化变革将从智能物联网、智能基础架构和行业智能三个维度不断进化发展。5G是推动智能化的关键要素，是各行各业实现“智能+”必不可少的催化剂。杨元庆称，5G对企业级市场的影响力或将远远超过消费级市场，5G与人工智能技术的结合将推动社会跨入智能物联网时代。无论是消费级产品端，还是企业级生产端，5G和智能化变革都将对传统制造业产生重塑性影响。

美光科技总裁、首席执行官桑杰·梅赫罗特拉

如果计算机是大脑 5G就是神经系统

美光科技总裁、首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示，除了低时延的特性外，5G还可拓展更强的能力，可以改变生活、改变商业，还可以改变人们的健康。

桑杰·梅赫罗特拉做了一个形象的比喻，“当今世界，如果计算机是大脑，5G就是神经系统，数据是血液，存储单元是整个心脏。因为数据由成千上万的设备产生，要快速处理、存储。”

他认为，5G是一个鼓舞人心的机遇，可以改变世界，使世界民主化。这么多数据大家都可以获取到，我们大家都有责任，一定要充分地利用好5G的效益，使所有人的生活得以丰富化。

桑杰·梅赫罗特拉称，5G是人工智能的基础，会引领诸多的创新。他认为，中国有诸多的机遇，因为中国有一个巨大的市场。“我们一定要有一个开放的市场，才可能创新，只有保护了知识产权才能够创新，只有建立了法律法规的架构才能够进行创新。”

A12-A13版采写/新京报记者 顾志娟 马婧 杨砺

A12-A13版图片/主办方供图

(责编：朱江、仝宗莉)