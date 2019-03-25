原标题：博鳌亚洲论坛2019年年会准备就绪

3月24日，博鳌亚洲论坛永久会址前的喷泉广场。博鳌亚洲论坛2019年年会将于3月26日至29日在海南博鳌举行，其主题为“共同命运 共同行动 共同发展”。

(责编：杨曦、仝宗莉)