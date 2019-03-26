人社部决定取消73项证明材料 包括工伤认定、学历证明等

人民网北京3月26日电 人社部网站公布消息，决定取消73项由规范性文件设定的证明材料。包括申报职业技能鉴定的身份证明、结业证书、职业资格证书；办理工伤登记的居民身份证原件及复印件、认定工伤决定书；劳动能力鉴定登记时的劳动能力鉴定结论书等。

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