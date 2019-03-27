原标题：聚焦博鳌 中国与世界经济怎么走？

3月26日-29日，博鳌亚洲论坛2019年年会在海南博鳌举行。在26日举行的“世界经济展望2019：确定性与不确定性”分论坛上，国际货币基金组织（IMF）副总裁张涛表示，2019年世界经济至少有两个不确定性。

“世界经济至少有两个不确定性”

在博鳌亚洲论坛的“世界经济展望2019：确定性与不确定性”分论坛上，波士顿咨询公司董事长汉斯保罗·博克纳表示，当下充满了不确定性，也充满了确定性，未来将有更多的确定性。要实事求是看待未来的增长，未来是正面积极的，我们可以使之成为现实。

汉斯保罗·博克纳说，即使在金融危机之后，世界经济也经历了非常强劲的发展，而中国却保持了三四十年优秀的发展，所以我们必须要看到，将来通过付出更多的努力、进行更多的结构性改革，我们的前景是好的。

对于中美经济关系，社科院学部委员张宇燕表示，目前来看中美经贸关系在谈判的过程中取得了很多实质性的进展，其持比较乐观的态度。

2019年世界经济有哪些不确定性？

国际货币基金组织副总裁张涛认为，2019年世界经济至少有两个不确定性，一方面是正面临着贸易政策带来的紧张局势。另一方面的不确定性是金融形势急剧收紧带来的冲击。

张宇燕认为，2019年全球经济增长的不确定性是美国的货币政策。

“尽管美联储最近已经表示今年很可能不再升息了，出售资产的活动在9月份要停下来。但是美国的货币政策现在还是行进在一个利率中性的道路上，是不是美国的货币政策已经发生了逆转，走向利率中性，还是最后又开始宽松了？我觉得这个东西对全球的经济，对资产价格，对大宗商品的价格，包括对发展中国家的债务等方面的影响，这是我最关注的全球经济增长的不确定性。”张宇燕解释。

约翰霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德在现场回应了张宇燕的观点。他表示，随着美国进入到大选季，政治推动经济的增长是一个很大的考量因素，加上升息带来的影响。“对于特朗普总统本人来说，会比较看重美联储升息的政策，今年可能会转向利息中性的政策。”

“要继续进行结构性的改革”

如何对抗2019年的不确定性？张涛建议，必须做正确的事情对抗这些不确定性。首先，不要搬起石头砸自己的脚，要让国家的宏观经济政策正确来支持包容性的和可持续的增长；第二，就是要继续进行结构性的改革，通过结构性的改革来抵御劳动生产率的下降，来应对人口年龄结构的变化，来应对市场准入的限制等企业的障碍因素。

对于亚洲和新兴市场，张涛建议，特别是亚洲必须要竭尽全力来支持创新，来应对不确定性。此外，亚洲内部要增进经济的一体化。“如果我们取消所有的非关税壁垒，在接下来十年左右的时间中，亚洲经济受益的幅度将相当于增加10%到15%的GDP。”

张宇燕持有类似的看法。“应对不确定性，对国家来说，最重要的就是要加强国际合作。其中，亚洲发展中国家可以不断努力建立区域贸易组织；对企业来说，要做好自己的创新。对个人来说，要学习。”

日本银行董事局委员铃木人司则表示，对于所有已知的不确定性，可以进行应对。比如，可以通过谈判来管控贸易冲突，可以处理好货币政策。“我们知道这些不确定性，所以是可以管控的，真正的不确定性是你还不知道的事情，我们就没有办法为之做好准备。”

(责编：仝宗莉、蒋琪)