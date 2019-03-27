岑鹏：5G等新技术会将金融业产生重要积极的影响

辉腾金控董事长岑鹏做客人民日报人民网博鳌亚洲论坛演播室。人民网记者 毛雷 摄

人民网博鳌3月27日电（席秀琴、孟凡盛）3月27日下午，辉腾金控董事长岑鹏走进人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，分享自已对未来金融科技的预期。

说到未来哪些新技术可以应用在金融，岑鹏认为是5G。他表示，对于一个金融服务平台来说，核心在于以技术为驱动力，在物流和仓储环境下提供供应链金融服务。技术为驱动力的核心其实是围绕物联网和通讯新的技术去应用，技术不能帮助赚取更多的利润，但可以帮助提升风控能力，降低风险及成本。

岑鹏认为，未来金融科技会对金融业产生特别重要的、积极的影响。未来金融科技多维度、全流程深入实体业务本身会是一个大趋势。现在传统的银行业、新兴的金融机构都在想尽办法通过多维度方式来提高对风险的认识和判别。未来金融科技还要通过多角度深入的支持实体经济。大家现在提的供应链金融是紧紧围绕核心企业业务运转走的，德美等国都是供应链金融发展特别丰富的国家，也是大中小企业有它生存沃土的地方。中国现在有工程师红利，有技术工人的红利，还有很多脑力智力的红利，优势很大。

目前正在建设自贸区和中国特色自由贸易港的海南有非常丰富的旅游资源和文化资源，岑鹏表示，辉腾正在围绕农业流通环节中的供应链服务，尝试把服务融入到海南当地的经济发展之中，也在探讨如何把技术优势应用到海南的传统产业。

他透露，依托当地的合资平台，往农副产品领域、文化、商旅等产业植入服务，融入地方经济，也是辉腾2019年的一个非常重要的工作举措。在广东、江浙、河北等地区，都有业务和当地经济融合，和海南融合也是必然趋势。

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