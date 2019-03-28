油价调价窗口今开启：或再上涨 用油成本继续增加

中新网北京3月28日电 (记者 邱宇)3月28日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。据多家机构测算，油价将迎来上涨，但幅度不大，对消费者出行成本影响有限。
资料图：北京市北苑路上中石化一加油站。 中新网程春雨 摄
2019年以来，国内成品油调价共进行了五次，上调四次、搁浅一次，汽油总计上调670元/吨，柴油总计上调645元/吨。
据卓创资讯测算，截至3月26日，原油变化率为2.67%，对应汽、柴油上调幅度为85元/吨；隆众资讯测算的原油综合变化率为2.32%，预计对应上调幅度75元/吨。
本轮调价周期内，受诸多利好消息支撑，国际原油价格震荡上涨。
截至3月26日收盘，美国WTI原油期货收涨1.12美元，报59.94美元/桶。布伦特原油期货收涨0.76美元，报67.97美元/桶。
2017-2019年国际原油期货价格走势图。来源：卓创资讯
“国际油价之所以上涨，是因为欧佩克减产协议履行效果较好，沙特及俄罗斯继续对减产的立场积极表态，委内瑞拉及伊朗等地缘局势仍有不安定因素。”隆众资讯油品分析师李彦指出。
目前，云南、四川、重庆、贵州、广西等地的92号汽油已经重回“7元时代”。据李彦介绍，中石化等主营加油站目前汽柴油零售价多高挂，优惠力度减弱，但偶尔会选取某个站点进行大幅优惠。(完)
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