彭永东：楼市进入存量阶段 “服务红利”将带来变革机遇

人民网博鳌3月29日电 （记者李彤）“服务价值的挖掘，将促使房产领域从‘生产者’的角色向居住服务综合运营商转变。对服务价值的重新挖掘，隐藏着行业变革的机会。”3月29日，在博鳌亚洲论坛2019年年会上，贝壳找房CEO彭永东在“楼市30年”分论坛上表示，我国房地产正处在信息价值阶段，未来将进入服务价值阶段。

彭永东认为，在楼市发展的30年间大致分为3个阶段，从满足基本住房需求、以新房交易为主的生产资料价值阶段，到以存量为主、依靠信息将人与房匹配促成交易的信息价值阶段，再到注重服务品质、个性化、专业化、深度融合互联网的服务价值阶段。

“未来围绕住房的服务将与房屋本身同样重要，产业服务者的角色和价值将被重新定义，并带来更大的价值空间和全新机遇。”他介绍说，2018年我国约20个城市二手房交易量超过新房，在租购并举政策推动下，租赁市场正进入规范发展的快车道，房产后市场的服务价值正在显现。

他认为，以往房产价值链是土地与人的“物理反应”，在服务价值阶段将演变为土地、人、信息、资金的“化学反应”。宏观上，全国大型城市相继进入存量房阶段；微观上，越来越多消费者通过线上找信息、线下找服务时，更关注效率、体验和品质，这就要求房地产从业者要向服务价值转型。

向服务化转型，需要技术支撑和机制保障。彭永东认为，随着住房领域网络平台式发展，将为产业服务搭建基础设施。那些能够最大限度聚拢一批高水平、职业化的从业者，满足消费者品质居住需求的平台，将成为平台的竞争价值；制定公认的行业规则、拥有行业发展基础设施，是平台竞争力和号召力的体现。

(责编：岳弘彬、曹昆)