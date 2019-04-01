原标题：2018年我国软件著作权登记破百万件

本报北京3月31日电（记者陈雪）第十一届（2019）CPCC中国版权服务年会日前在京召开。会上，中国版权保护中心发布了《2018年度中国软件著作权登记情况分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2018年我国共完成计算机软件著作权登记1104839件，同比增幅48%，登记数量迈上百万量级台阶。《报告》还显示，2018年我国共有超过28万个著作权人登记了软件著作权，同比增幅55%，与2017年相比，著作权人数量增长超过10万个，创下近年来数量增长最高纪录。

中国版权保护中心副主任索来军介绍，随着我国建设创新型国家和世界科技强国战略的实施，在国家政策扶持和市场需求拉动的双重作用下，我国软件创新热情显著提升。继2017年我国软件登记量跳跃式增长后，2018年我国软件登记数量再度大幅提升，一举突破100万件大关。从软件登记历史趋势来看，100万件的登记数量已较我国1992年实施软件著作权登记制度时，提升超过1万倍，特别是自2011年以来，我国已累计登记软件接近320万件，占到了近30年登记总量的91%，呈现出了跨越式增长的发展态势。

《报告》显示，2018年我国登记的App软件、游戏软件、金融软件、教育软件、医疗软件、物联网软件、地理信息软件、云计算软件和信息安全软件等热点领域软件登记数量均较上一年度有不同程度提升。其中，App软件登记数量同比增幅76%，约占我国软件登记总量的25%，较上一年度提升约4个百分点，是我国增长最快的热点领域软件类别之一。

从《报告》显示的区域分布情况来看，2018年我国东北部地区软件登记增速超过90%，远高于全国平均增速，呈现出快速增长的发展态势。但我国整体区域分布并未发生明显变化，东部地区登记软件著作权数量约占我国登记总量的73%，登记数量远高于中、西部和东北部地区。

从我国各省市软件登记量排名情况来看，2018年全国排名前十位的省市依次为：广东省、北京市、上海市、江苏省、浙江省、山东省、四川省、福建省、湖北省、河南省。上述地区登记软件总量超过85万件，约占我国登记总量的77%。其中，广东省登记软件近27万件，约占我国登记总量的24%，连续三年排名我国软件登记量榜首。

索来军认为，随着我国版权宏观环境和生态环境不断改善，我国著作权人版权保护意识显著提升，登记软件著作权人数量稳步增长，特别是近两年间，我国登记软件著作权人数量年增速连续超过50%。

(责编：蒋琪、仝宗莉)