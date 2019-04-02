原标题：信用卡积分“白菜价” 持卡人吐槽：3万分仅能换双拖鞋

每到年末，信用卡持卡人都会收到银行发来的短信提醒兑换积分。然而，持卡人打开积分兑换商城却怎么也高兴不起来，1万分、两万分的积分在商城中已经很难换到商品了——2018年，多家银行调整了积分权益兑换规则，变相降低了积分价值。

积分放水 权益缩水

为了增加客户黏性，许多银行在2018年展开积分营销，积分抽奖、高倍数积分等活动层出不穷，某国有大行在2018年上线手机银行APP3.0，并开展了一系列签到抽奖活动，最高可以抽取18888积分，吸引了不少持卡人参与，而通过积极营销，当年该平台累积绑卡客户数突破5400万户。

这样的情况在其他银行也十分常见，然而，积分获客也使得银行运营成本大增、某股份制商业银行就在2019年调整了权益兑换，其明星产品9分享兑权益由以前的每月三次调整为金普卡客户每月享受1次权益，而白金卡客户也只剩2次权益。

某国有大行近日也因“积分兑换加油卡”活动出现供不应求，不得不发布公告限量供应。一名持卡人对《证券日报》记者表示，25000积分可以兑换100元加油卡，相当于1万积分价值40元，这在当下的信用卡积分市场已经是很高的了，而且加油卡容易变现，十分畅销，不过近期该产品经常售空。

而在权益方面，里程权益的缩减最为常见，有近10家银行在2018年对积分兑换里程做出限制调整。例如，一家股份制商业银行规定，去年7月分开始，持卡人名下同一航空公司不同层级的航空联名卡在单一自然年度内，自动兑换航空公司常旅客会员里程(积分)的信用卡，积分总额上限由120万积分调整为60万积分。

今年，又有两家国有银行调整积分兑换里程规则。一家银行从1万积分兑换500里程改为1.5万积分兑换500里程。该银行称，金普卡兑换东航、南航、海航里程标准将上调50%。另一家银行则将1.25万积分兑换500里程调整为1.45万积分兑换500里程，普遍银行积分兑换里程时贬值程度都在30%左右。

1万积分经常无货可换

比起权益兑换，更为传统的使用积分的方式是在信用卡积分商城兑换商品，然而当下的信用卡商城中，积分少意味着很难兑换到商品，许多银行推出的低分值商品甚至需要加钱兑换。

总部在南方的一家股份制商业银行积分商城中，1万积分以下可以兑换的商品均需要支付1元，例如支付1元加4000积分可以兑换一把尺子，1元加4450积分可以兑换一根数据线，1元加4450积分可以兑换两块肥皂。以此计算，一万积分的兑换价值大约为10元人民币。

记者浏览多家银行积分商城发现，许多银行1万积分以下的商品兑换种类很少，普遍要在3万积分以上才有商品的可选择性。一名持卡人则对《证券日报》记者抱怨“3万积分换了双拖鞋，结果号码不合适还不能退换”。

某股份制商业银行信用卡中心负责人对《证券日报》记者表示，信用卡积分商城兑换基本都是服务外包，由合作的有资质的商家进行代发货，因此本质上银行很难把握这些外包公司的服务质量，但客户进行投诉后，信用卡中心会与商家进行沟通，为持卡人提供更好的服务。

(责编：蒋琪、杨曦)