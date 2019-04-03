原标题：七天培训出的月嫂，你敢用吗？

七天培训出的月嫂，你敢用吗？

据央广报道，最近，浙江杭州一个家庭花费3万元请了51天的月嫂，期间不仅宝宝和妈妈生了病，一家人还因加班费问题被月嫂破口大骂。记者调查发现，市场的火爆导致月嫂行业良莠不齐，交一两千块钱，培训7~10天，拿着培训中心颁发的各种五花八门的证书，就可以出师接单。

据不完全统计，全国对月嫂的需求达400万人，而现有实际从业人员不足100万人。当一种市场供给出现巨大缺口，往往会产生服务价格高、服务质量难保证的问题。从记者调查看，月嫂培训至少有三乱：培训7~10天，时间这么短，能否学到专业服务让人怀疑；课程五花八门，意味着培训内容并缺乏规范；证书不统一，说明发证机构混乱，或者说存在随意发证。

就发证机构而言，不仅培训机构可以发，家政协会也能发。此外，商业联合会、人才研究会、某某培训网等机构都在发证，且全部自称全国通用，雇主显然很难甄别，而月嫂们则利用这类证书提高身价。月嫂培训乱象不仅损害雇主权益，而且会在一定程度上影响公众生育意愿，进而影响全面二孩政策的落实。

目前，这一领域虽然已有《家政服务母婴生活护理服务质量规范》等国家标准以及《家政服务提质扩容行动方案(2017年)》，但仍未能彻底纾解月嫂市场尤其是月嫂培训领域的乱象。所以，还应针对月嫂培训乱象拿出专门治理方案，促进月嫂市场规范化。其一，月嫂经过哪些培训以及发哪些证书要大致统一。其二，谁来培训和发证，也要统一规范。其三，相关证书要在统一平台可供查询。可以考虑将月嫂培训纳入职业教育体系。

上个月商务部称我国将建立家政服务业信用体系，并实施守信主体“红名单”和失信惩戒“黑名单”制度，未来消费者选择家政服务人员时将可参考“红黑名单”。这些举措是必要的，但对解决月嫂培训乱象的作用仍有限，《国家职业资格目录》中针对月嫂行业只有“育婴员”“保育员”的职业设置，不能适应社会发展。

月嫂工作涉及母婴护理、保健、急救等多种知识，比一般保姆要求高。英国、美国、日本等国家的很多大学都设有家政系，菲律宾的家政服务更是全球公认。要提高我国包括月嫂在内的家政服务人员的专业素质，有必要从细化职业资格到建立专业化培训培养体系全面发力。从某种意义上说，这也是为提升服务业发展水平发力。

(责编：李楠桦、仝宗莉)