原标题：3000亿降费红包7月将落地 消费者这些方面更省钱

继4月1日增值税开始万亿元大减税、5月1日社保将大幅降费之后，7月1日国人还会迎来3000亿元以上的降费“红包”。

3000亿元降费“红包”在路上了

4月3日召开的国务院常务会议，确定了今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，给企业和群众发出超过3000亿元的降费“红包”。

会议决定，从7月1日起，减免不动产登记费，扩大减缴专利申请费、年费等的范围，降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准，并要求必须有明显降费。

不仅要降费，而且“要求必须有明显降费”，也就是说，降费幅度应该不能太小，而是要达到让企业和民众明显感受到的程度。

巨额降费“红包”都包括啥？

拆开这个3000亿降费红包看看，各项收费的降幅非常可观。

比如，车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元，降幅超过85%。

商标续展注册费收费标准由1000元降为500元，降幅50%，直接腰斩；

将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半；

至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省(区、市)在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。

同时，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。

会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。

消费者将收获哪些实惠？

这么多眼花缭乱的降费举措，对于老百姓来说，具体能收获哪些实惠呢？

——买机票更省钱

民航发展基金征收标准降低一半，让老百姓买机票更省钱。目前民航发展基金标准是乘坐国内航班的旅客每人次50元；乘坐国际和地区航班出境的旅客每人次90元(含旅游发展基金20元)。

——办护照少花钱

4月1日起普通护照等出入境证件实行“全国通办”，7月1日起因私普通护照等出入境证照收费将降低，民众办理护照会更省钱。目前因私普通护照的收费标准是每本160元。

——不动产登记更省钱

车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元。

——上网流量更省钱

今年政府工作报告要求，今年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%。此次会议明确，降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元。

这意味着，手机流量上网更省钱。工信部数据显示，截至2019年2月底，手机上网用户数规模达12.7亿户，2月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到6.1GB，同比增长132.3%。

——“海淘”将少缴税

会议决定，从4月9日起，调降对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率，其中对食品、药品等商品，税率由15%降至13%；纺织品、电器等由25%降为20%。

——公民身份信息认证不花钱

取消公民身份信息认证收费。

今年，还有这些减税降费！

4月1日增值税万亿减税已经开始。伴随着增值税税率下调，4月1日成为了降价日，油价、电价、天然气价格、铁路货物运价均有所下调，苹果手机等商品也出现降价，多个汽车厂商宣布下调建议零售价。

5月1日还有社保降费。从5月1日起，各地可将城镇职工基本养老保险单位缴费比例从原规定的20%降至16%。将阶段性降低失业和工伤保险费率政策再延长一年，至2020年4月底。(完)

(责编：杨曦、仝宗莉)