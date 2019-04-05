第二届进博会已有1800多家企业报名

本报北京4月4日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰4日表示，目前，第二届中国国际进口博览会各项筹备工作正在紧张有序地进行。在招展方面，截至4月2日，已经有1800多家企业报名参加第二届进口博览会。其中，已签约企业数量超过900家，来自77个国家和地区，包括17个G20成员和30多个“一带一路”相关国家。已签约世界500强和龙头企业超过180家。

高峰表示，在招商方面，商务部将进一步强化精准招商，加大对民营企业和中小企业的邀请力度，积极邀请境外采购商到会洽谈。下一步，商务部将按照组委会的统一部署，继续抓紧推进国家展相关工作，积极做好企业展招展办展，加强交易组织，精心筹办好虹桥国际经济论坛，确保第二届进口博览会取得圆满成功。

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