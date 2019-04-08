外汇局：截至3月末中国外汇储备规模为30988亿美元

人民网4月8日电 据外汇局网站消息，针对2019年3月份外汇储备规模变动情况，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英今日在答记者问时表示，截至2019年3月末，全国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，升幅为0.3%。
有记者问：国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，2019年3月末，我国外汇储备规模较2月末上升86亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？
对此，王春英表示，截至2019年3月末，我国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，升幅为0.3%。
3月，主要受中美经贸谈判、欧美央行货币政策预期调整、英国退欧不确定性等多重因素影响，美元指数小幅上升，但金融资产价格也有所上涨，汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。
王春英指出，今年以来，尽管外部环境不平衡、不确定因素较多，但我国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，向好的趋势逐步显现。我国外汇市场运行更趋平稳，主要渠道跨境资金流动状况进一步改善，为外汇储备规模稳定提供了坚实基础。
王春英强调，往前看，全球政治经济形势错综复杂，不确定性有所上升，经济增长面临下行压力，金融资产价格仍处高位，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济运行将保持在合理区间，随着人民币汇率弹性增强，汇率“自动稳定器”功能逐渐显现，总体有利于我国外汇储备规模保持稳定。
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