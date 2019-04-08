自动驾驶每年将为英国经济贡献数百亿英镑

据新华社伦敦4月6日电 （记者孙晓玲）英国汽车制造商与经销商协会和咨询公司弗罗斯特—沙利文近日联合发布报告说，英国重视发展智能网联和自动驾驶汽车技术，到2030年该领域每年将为英国经济贡献约620亿英镑（1英镑约合1.3美元）。

报告说，英国业界和政府已投入超过5亿英镑用于智能网联和自动驾驶汽车的研发和测试。英国拥有4个主要试验场和3条试验高速公路，超过80个合作研发项目正在进行中。

报告还说，自动驾驶汽车将于2021年起在英国逐步投入使用，未来10年自动驾驶技术将避免4.7万起交通事故，挽救3900人的生命，并在汽车工业、电信和数字服务等领域创造约42万个工作岗位。

(责编：蒋琪、仝宗莉)