央行：3月末M2余额188.94万亿 一季度净投放现金1733亿

人民网北京4月12日电 （记者罗知之）央行今日发布2019年一季度金融统计数据报告，数据显示，3月末，广义货币（M2）余额188.94万亿元，同比增长8.6%；一季度净投放现金1733亿元；一季度人民币贷款增加5.81万亿元，外币贷款增加461亿美元；一季度人民币存款增加6.31万亿元，外币存款增加413亿美元。

具体如下：

一、广义货币增长8.6%，狭义货币增长4.6%

3月末，广义货币（M2）余额188.94万亿元，同比增长8.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和0.4个百分点；狭义货币（M1）余额54.76万亿元，同比增长4.6%，增速比上月末高2.6个百分点，比上年同期低2.5个百分点；流通中货币（M0）余额7.49万亿元，同比增长3.1%。一季度净投放现金1733亿元。

二、一季度人民币贷款增加5.81万亿元，外币贷款增加461亿美元

3月末，本外币贷款余额147.77万亿元，同比增长13.3%。月末人民币贷款余额142.11万亿元，同比增长13.7%，分别比上月末和上年同期高0.3个和0.9个百分点。

一季度人民币贷款增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.81万亿元，其中，短期贷款增加4292亿元，中长期贷款增加1.38万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.48万亿元，其中，短期贷款增加1.05万亿元，中长期贷款增加2.57万亿元，票据融资增加7833亿元;非银行业金融机构贷款减少4879亿元。3月份，人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增5777亿元。

3月末，外币贷款余额8410亿美元，同比下降3.4%。一季度外币贷款增加461亿美元，同比多增137亿美元。3月份，外币贷款增加62亿美元，同比多增285亿美元。

三、一季度人民币存款增加6.31万亿元，外币存款增加413亿美元

3月末，本外币存款余额189万亿元，同比增长8.3%。月末人民币存款余额183.82万亿元，同比增长8.7%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平。

一季度人民币存款增加6.31万亿元，同比多增1.24万亿元。其中，住户存款增加6.07万亿元，非金融企业存款增加3328亿元，财政性存款增加1651亿元，非银行业金融机构存款减少9671亿元。3月份，人民币存款增加1.72万亿元，同比多增2133亿元。

3月末，外币存款余额7689亿美元，同比下降8.1%。一季度外币存款增加413亿美元，同比少增46亿美元。3月份，外币存款增加25亿美元，同比多增14亿美元。

四、3月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.42%，质押式债券回购月加权平均利率为2.47%

一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交280.89万亿元，日均成交4.68万亿元，日均成交比上年同期增长30%。其中，同业拆借日均成交同比增长36.3%，现券日均成交同比增长80.2%，质押式回购日均成交同比增长23.9%。

3月份同业拆借加权平均利率为2.42%，比上月高0.22个百分点，比上年同期低0.32个百分点；质押式回购加权平均利率为2.47%，比上月高0.23个百分点，比上年同期低0.43个百分点。

五、国家外汇储备余额3.1万亿美元

3月末，国家外汇储备余额为3.1万亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.7335元人民币。

六、一季度跨境贸易人民币结算业务发生12917.1亿元，直接投资人民币结算业务发生5906.2亿元

一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生9574.7亿元、3342.4亿元、1433.5亿元、4472.7亿元。

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