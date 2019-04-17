3月份住宅市场信心明显增强 自住型购房者加速入场

4月16日，国家统计局发布了70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。统计显示，3月份一、二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有下降，三线城市有所上升。
对此，58安居客房产研究院首席分析师张波分析认为，市场的活跃度在春节之后快速回升，3月份市场的信心明显增强，在各地人才政策的“催化”下，自住型购房者的入场开始加快，楼市出现稳中向好态势。“一线城市节后回暖明显。从统计局来看，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。安居客线上数据也同步显示，3月份一线城市二手房挂牌数量的确同比出现一定上涨，增长率最高为上海，达到135.7%，最低的深圳是75.8%，北京和广州的涨幅也都超过120%，并且成交量也逐步提升，不但表现为春节后市场逐步回归正常，并且体现出市场热度的小幅回升”。
相比一线城市，31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月降低0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨1.2%，上月为下降0.2%。同时，35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。
“二、三线城市继续分化。其中回暖的城市居多，从安居客线上数据来看，3月份东莞、沈阳、南宁等城市找房热度上涨居前列，全国来电量环比上涨34.8%，宁波、苏州、沈阳等城市来电量环比上涨约八成。但部分城市同比去年同期则有一定降温，例如青岛、郑州、长沙等地的二手房价格环比出现下降，济南、烟台、长春、太原、大连在安居客的用户访问量出现了1%-8%不等的下降。”张波指出。
此外，国家统计局城市司高级统计师刘建伟分析认为，3月份各地继续坚持因城施策、一城一策，保持政策的连续性，房地产市场总体平稳。
值得注意的是，从58安居客房产研究院发布的购房者信心指数来看，3月份数据为111.9，环比上升4%，认为今年房价未来将上涨的用户占比上升；而经纪人信心指数为113.4，环比下降1.8%，认为政府会继续出台政策限制房价的经纪人比例也有所上升。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】