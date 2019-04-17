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3月份住宅市场信心明显增强 自住型购房者加速入场

王峥

2019年04月17日08:17  来源：中国经济网
 
原标题：3月份住宅市场信心明显增强 自住型购房者加速入场

　　4月16日，国家统计局发布了70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。统计显示，3月份一、二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有下降，三线城市有所上升。

　　对此，58安居客房产研究院首席分析师张波分析认为，市场的活跃度在春节之后快速回升，3月份市场的信心明显增强，在各地人才政策的“催化”下，自住型购房者的入场开始加快，楼市出现稳中向好态势。“一线城市节后回暖明显。从统计局来看，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。安居客线上数据也同步显示，3月份一线城市二手房挂牌数量的确同比出现一定上涨，增长率最高为上海，达到135.7%，最低的深圳是75.8%，北京和广州的涨幅也都超过120%，并且成交量也逐步提升，不但表现为春节后市场逐步回归正常，并且体现出市场热度的小幅回升”。

　　相比一线城市，31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月降低0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨1.2%，上月为下降0.2%。同时，35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

　　“二、三线城市继续分化。其中回暖的城市居多，从安居客线上数据来看，3月份东莞、沈阳、南宁等城市找房热度上涨居前列，全国来电量环比上涨34.8%，宁波、苏州、沈阳等城市来电量环比上涨约八成。但部分城市同比去年同期则有一定降温，例如青岛、郑州、长沙等地的二手房价格环比出现下降，济南、烟台、长春、太原、大连在安居客的用户访问量出现了1%-8%不等的下降。”张波指出。

　　此外，国家统计局城市司高级统计师刘建伟分析认为，3月份各地继续坚持因城施策、一城一策，保持政策的连续性，房地产市场总体平稳。

　　值得注意的是，从58安居客房产研究院发布的购房者信心指数来看，3月份数据为111.9，环比上升4%，认为今年房价未来将上涨的用户占比上升；而经纪人信心指数为113.4，环比下降1.8%，认为政府会继续出台政策限制房价的经纪人比例也有所上升。

(责编：杨曦、蒋琪)
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