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58同城、安居客发布都市男女婚房置业报告

2020年08月24日16:39  来源：人民网-财经频道
 

近日，58同城、安居客发布《2020年都市男女婚房置业报告》，解读都市男女如何看待结婚和买房的关系、对未来的家又抱有什么样的期待？

报告显示，有80.9%的人表示婚前买好婚房是最佳选择。64.1%的婚房购房者表示结婚时优先买房，两成婚房购房者表示房子车子全都要。对于时下兴起的租房结婚，调研中有44%的人认为爱情不是租来的，努力经营才最重要，所以觉得租房结婚也并无不可。

调研中，有47.1%的人表示婚房是由男方出首付，双方共同还贷来解决。此外，选择婚房资金由双方共同负担的占比也有33.5%。安家不是某一方的义务，而是需要男女双方共同承担起责任，共同还贷成为时下最多家庭的选择。

报告指出，新婚夫妻在选择婚房时，交通、环境地段、学区这三项是多数购房者优先考虑的因素，占比均超过40%。相比90后，80后的购房者对于学区房的关注度相对更高；90后则更看重物业及服务；90后中，超一成的人表示选择婚房时也很看重开发商的品牌，考虑房屋质量的人群占比也高于80后。

对于理想的婚房，多数参与调研的人群倾向于选择新房，占比近八成。现阶段由于生活成本逐渐提高，思想观念也和以往不同，在调研人群中有13.6%的人表示婚房无所谓新旧，有家才更重要。户型方面，多数购房者希望一步到位，选择三居室的占比62.1%。

《2020年都市男女婚房置业报告》数据显示，选择要有车位的购房者占比最多，为44.4%，此外，宽敞明亮的厨房及干湿分离的卫生间也排在靠前的位置。从年龄上看，年轻的90后更注重自身居住的舒适性，20-24岁的购房者选择独立衣帽间的占比在28.3%，对于飘窗的需求也要高于80后；相比对于独立衣帽间、飘窗等，80后对于大客厅、大阳台的需求明显高于90后，此外，80后则更多为下一代考虑，选择“有儿童房”的30-34岁购房者占比47.5%。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
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