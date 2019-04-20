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一季度最终消费支出对经济增长贡献率达65.1%——

消费仍是第一驱动力（锐财经）

本报记者  孔德晨

2019年04月20日04:54  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，第18届上海国际汽车工业展览会在国家会展中心（上海）举行。未来出行展区吸引众多参观者前来体验，人车交互语音控制、自动驾驶视觉感知避障、远程驾驶等新技术受到广泛关注。图为参观者在汽车人工智能驾驶舱内尝试用手机与系统连接。
　　新华社记者 方 喆摄

　　一季度，中国经济增速好于预期，其中消费继续发挥第一驱动力的作用。前3月全国社会消费品零售总额达到9.78万亿元，同比增长8.3%，增速比1-2月份加快0.1个百分点，最终消费支出对经济增长的贡献率达到65.1%。业内人士指出，消费对经济增长的基础性作用进一步巩固，预计全年消费市场将继续保持平稳向好、稳中回升的态势。

　　消费市场开局平稳

　　商务部新闻发言人高峰分析，今年一季度国内消费市场主要有以下特点：

　　——服务消费增势良好。一季度居民消费占最终消费支出比重为47.7%，较上年同期提高1.4个百分点。全国实现餐饮收入10644亿元，同比增长9.6%，高于商品零售增速1.3个百分点。大众化餐饮、现制饮品、外卖等细分市场快速增长。一季度全国居民人均教育文化娱乐消费支出同比增长20.6%，占人均消费支出的比重为9.9%，较上年同期提高1.1个百分点。

　　——居住类商品销售回暖。一季度特别是3月份以来，全国房地产市场开发投资和销售均呈现平稳态势，受此影响，3月份限额以上单位家电、家具和建材类商品零售额同比分别增长15.2%、12.8%和10.8%，较前两个月分别加快11.9、12.1和4.2个百分点。

　　——网上消费占比提升。全国网上零售额22379亿元，同比增长15.3%，比1-2月份加快1.7个百分点。其中，实物商品网上零售额17772亿元，增长21.0%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%，比1-2月份提高1.7个百分点。

　　消费升级态势延续

　　自去年以来，“消费升级”成为各界关注的热点，这一态势仍在延续。国家统计局贸易外经司司长蔺涛表示，今年一季度，消费结构持续优化升级，消费方式不断创新发展，消费领域新旧动能转换稳步推进，居民消费潜力进一步释放。

　　从城乡消费来看，城乡消费结构继续优化，农村市场增速快于城镇。一季度，乡村消费品零售额同比增长9.2%，增速高出城镇市场1.0个百分点。“农村消费环境持续改善，网上零售等新兴业态向乡村地区下沉，农村消费潜力持续释放，乡村消费品零售额增速继续快于城镇。”蔺涛表示。

　　从消费方式来看，消费方式不断创新发展，消费增长动能逐步转换。新兴业态快速增长，网购用户规模不断扩大，社交类媒体快速发展，助力网上零售等新兴消费方式继续保持快速增长。一季度，全国实物商品网上零售额增长21.0%，增速比社会消费品零售总额高12.7个百分点，占社会消费品零售总额比重为18.2%，比上年同期提高2.1个百分点。

　　从消费商品类型来看，商品结构持续调整，转型升级类消费较快增长。一季度，与消费升级相关的通讯器材类商品同比增长10%；化妆品类增长10.9%，加快6.8个百分点，继续保持两位数较快增长；家用电器和音像器材类商品增长7.8%，明显高于限额以上单位商品零售平均增速。

　　仍有很大上升空间

　　专家指出，一季度消费的良好表现，将为全年保持平稳发展态势创造有利条件。“一季度国民经济运行平稳，市场预期不断改善，积极因素逐渐增多，市场潜力不断释放。我们预计，后期消费市场将继续保持平稳发展、稳中回升的良好势头。”高峰说。

　　国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇指出，近年来，消费对经济增长的基础性作用在不断巩固。“从支出的角度来看，需求领域的贡献是一个变化的过程。今年一季度，消费保持了较快增长，消费是经济增长最大的贡献力量，也是主导需求的力量。”毛盛勇说，“但是同时我们还要看到，消费的潜力还没有完全释放出来，一方面消费环境还需要进一步完善，包括这几年看到的一些事件，消费者的权益保障还需要加强。另外，消费升级领域里的优质供给还要进一步跟上。从这些角度来看，释放消费潜力，特别是居民消费潜力还有很大空间。”

　　蔺涛分析，去年以来，国家出台了一系列稳消费、促消费的政策措施。其中提高养老金、提高最低工资标准、减税降费等，有利于提高居民的消费能力；完善养老服务、推行公共服务均等化、净化市场环境等，有利于消除居民消费的后顾之忧；引领制造业增品种提品质，有利于对接消费升级新需求。随着这些促进消费政策的落实，居民消费需求有望进一步释放。

(责编：岳弘彬、曹昆)
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