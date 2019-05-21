贵港口岸成为进境粮食指定口岸

本报贵港5月20日电 （庞革平、王缉琨）近日，海关总署发布公告称，广西贵港港等9个口岸获批进境粮食指定监管场地。这标志着广西贵港口岸正式成为进境粮食指定口岸，今后可直接进口小麦、高粱、玉米等粮食。

进境粮食指定监管场地，原称进境粮食指定口岸，是国家为了防范和降低进境粮食传带外来有害生物和潜在风险，对进境粮食实行指定口岸制度，即不取得进境粮食指定口岸资质，不能从境外进口粮食。2018年原国家质检总局出入境检验检疫职能并入海关总署后，海关总署将进境粮食指定口岸更名为进境粮食指定监管场地。

贵港市是广西农牧业大市，拥有以扬翔饲料公司为代表的一批优质粮食加工企业。近几年来，贵港市饲料、白酒、养殖、油脂等产业均需要消耗大量粮食，周边地区饲料加工业、酒精加工业蓬勃发展，对进口粮食的需求不断增大。2016年至2018年，贵港口岸共调运来自越南、乌克兰、美国、法国、澳大利亚等国家进口的木薯干、玉米、高粱、小麦、大麦等粮食275万吨，转运到玉林、南宁、柳州、桂林等地的饲料加工厂、酒精厂。但由于贵港没有获批为进境粮食指定口岸，只能从广东等地口岸进口，再运到贵港，增加了企业的转运成本。

2017年，贵港市政府将申报进境粮食指定口岸列为年度重点工作，与贵港海关、贵港边防检查站等口岸职能部门通力合作，推进进境粮食指定口岸申报工作，贵港海关主动派员到广西区内外学习先进经验，指导贵港口岸硬件和软件建设改造，进一步完善口岸功能。贵港市政府投入80万元建设植物检验检疫实验室，提升粮食相关CANS认可检测项目44项，为贵港口岸核心化建设再添新功能。2018年，贵港进境粮食指定口岸通过了原国家质检总局的审查验收并试运行。

贵港口岸成功获批进境粮食指定口岸，将进一步优化口岸资源配置，提升综合实力，降低物流成本，推动贵港国际贸易物流产业的发展，为贵港市及周边地区企业提供更加便捷的物流服务，增强贵港口岸辐射周边地市的影响力，拓展国际市场资源，促进贵港市外贸经济发展。

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