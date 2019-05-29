两部门明确保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策

新华社北京5月29日电（记者申铖）记者29日从财政部了解到，财政部、国家税务总局日前联合发布公告称，自2019年1月1日起，保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%（含本数）的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。
公告称，保险企业发生的手续费及佣金支出税前扣除的其他事项继续按照《财政部 国家税务总局关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》中第二条至第五条相关规定处理。保险企业应建立健全手续费及佣金的相关管理制度，并加强手续费及佣金结转扣除的台账管理。
公告并称，《财政部 国家税务总局关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》第一条中关于保险企业手续费及佣金税前扣除的政策和第六条同时废止。保险企业2018年度汇算清缴按照本公告规定执行。
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