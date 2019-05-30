国际关系应当建立在互利互惠基础上

针对美国在对华贸易等问题上采取零和思维、极限施压等行径，日前参加中共中央对外联络部活动的外宾在接受采访时表示，国际关系发展需要遵循相互尊重、平等互利的基本原则，合作共赢是大势所趋，他们奉劝美国不要走入单边主义的死胡同。

尼日尔争取民主和社会主义党第一副总书记、外长卡拉表示，尼日尔坚定支持自由贸易，遵守政治、安全和贸易等经过各国充分讨论而形成的国际协定，“如果有某一个国家摒弃这样的合作，这对任何国家都是没有益处的”。他表示，单边主义贸易政策并不可取，“之所以一个世纪以来，所有国家都致力于建立多边贸易体系，是因为各国都希望参与并从中获益，如果某一个国家一直坚定地要奉行单边主义的话，将会造成不可控制的后果”。

“我们对现在美方持有的态度表示担心。”乌拉圭总统府规划和预算办公室主任阿尔瓦罗·加西亚对本报记者表示，乌拉圭主张多边主义，认为发展国与国关系应建立在互利互惠基础之上，希望各国开展更多合作。他认为，开放和多边主义，是人类需要尊重的价值观，当前美国针对高新技术企业实施的限制，实际上会损害人类的共同利益。“我们现在面临数据革命，需要的不是限制，而是更多的合作和开放，这才能为全人类谋幸福。”

尼泊尔中国经贸协会主席阿努伯指出，美方的所作所为还将扰乱国际经济秩序，对世界各国造成损失，希望美方尽快改变态度，继续和中国进行对话磋商。

对于美国挑起的中美贸易摩擦，亚美尼亚和平委员会副主席科云表示，美国的“如意算盘”一定会落空，“美国当局现在的所作所为，只会让中国的经济更加自主和强大”。美国总是基于自身利益优先的原则处理国际事务，只考虑对美国最佳的方案，“但是我认为，合作才是发展各国关系的关键”。

加拿大和平大会成员、加共党员奥马尔·拉提夫认为，美国政府总是寻找敌人，这次将矛头对准中国，不仅影响了两国关系，更对全球和世界贸易发展产生了负面影响。维护多边主义对于世界各国有益，值得各国遵循，而不应该抱有你输我赢的零和思维。文明不存在高低贵贱之分，人类文明就应该相互交流借鉴，而不是用“文明冲突论”将人们的思想引入歧途。

受访人士一致表示，中国不断扩大对外开放、在国际贸易和交往中秉持互利共赢理念，为世界各国提供了更多发展机遇，为世界经济注入了蓬勃动力，他们对于中国的发展前景拥有充分信心。卡拉认为，中国改革开放取得了伟大发展成就，中国坚定地支持各国根据本国国情选择自主发展道路，尼日尔十分重视与中国的合作，支持中国提出的“一带一路”倡议，相信这一倡议将有效促进和推动国际贸易。

加西亚表示，中国展现出开放发展的胸襟，“中国的发展不仅有利于中国，也为地区和全世界带来了积极影响”。乌拉圭政府希望深化对华关系，两国合作可以有更加广阔的发展空间。

科云认为，中国决策具有长远眼光和战略谋划，同时中国是世界上最大的出口国，伟大的“一带一路”倡议将促进各国之间的贸易发展，特别是对于发展中国家十分有益，将吸引更多志同道合的朋友，“从长远角度看，我相信中国最终能够迈过这道坎，实现经济健康发展”。

“我相信中国将与世界各国发展公平自由的贸易。”拉提夫表示，西方臆测中国一定会走他们曾经走过的老路，但是中国在“一带一路”沿线的项目不仅有助于当地的发展，而且也是平等互利的，“中国是一个大国，但也将是一个不会重走西方老路的大国”。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 17 版）

(责编：赵爽、杨曦)