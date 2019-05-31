减税降费红利集中兑现 有力助推经济高质量发展

实施更大规模减税降费是党中央、国务院的重大决策部署，是减轻企业负担、激发微观主体活力、深化供给侧结构性改革的重大举措。税务部门闻令即动、科学部署、挂图作战，深入抓好减税降费政策贯彻落实各项工作，确保广大纳税人、缴费人有实实在在、真真切切的获得感。记者从国家税务总部了解到，目前，5月份纳税申报期已经结束，1-4月最新减税数据“新鲜出炉”，深化增值税改革、小微企业普惠性政策、个税改革等一系列减税降费成效显现，市场主体负担减轻，企业投资与发展的信心进一步增强，改革红利正在逐步转化为优化经济结构、扩大有效需求的动能，有力助推我国经济高质量发展。

深化增值税改革实施首月减税超千亿元

作为2019年更大规模减税降费的“重头戏”，深化增值税改革自4月1日起实施，5月1日起申报纳税，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。据5月征期纳税申报数据显示，深化增值税改革首月实现净减税1113亿元。

据国家税务总局货物和劳务税司司长王道树介绍，首月减税金额较大主要受两方面因素影响：一是销项端税率已经即时下调，但进项端按原税率开具的发票首月体现较多，抵扣相应较多；二是纳税人过去购入不动产尚未抵扣的进项税额本月一次性转入的金额较大。

分行业来看，制造业减税效果最为明显，实现净减税476亿元，占总减税金额的比例超过四成，居所有行业首位。处于增值税链条中间环节的批发零售业，实现净减税416亿元。适用9%税率的建筑业、房地产业、交通运输业分别实现净减税32亿元、12亿元、7亿元。适用6%税率的生产、生活性服务业，虽然此次改革税率保持不变，但受益于国内旅客运输服务纳入抵扣、加计抵减、允许不动产一次性抵扣等配套措施，均实现减税，现代服务业、生活服务业分别实现净减税36亿元、18亿元。

国家税务总局最新数据显示，1-4月全国累计新增减税5245亿元，由三部分构成：

——2019年新出台减税政策新增减税1934亿元：包括深化增值税改革减税1113亿元，小微企业普惠性政策减税623亿元，个人所得税专项附加扣除政策减税198亿元；

——2018年实施2019年翘尾减税政策新增减税3267亿元：包括个人所得税第一步改革翘尾新增减税1945亿元，增值税降率翘尾新增减税1184亿元；

——2018年到期后2019年延续实施减税政策新增减税44亿元。

“没想到力度这么大，受益于增值税降税率、旅客运输服务进项抵扣，我们第一个月就实现减税180多万元。”安徽昊源化工集团有限公司财务部部长侯继文指着电子申报表中应纳税额合计一栏介绍说。

昊源化工是安徽省阜阳市一家大型化工企业，位列“全国氮肥行业20强”“中国化工企业500强”。“公司正处于加速发展的机遇期和转型升级的关键期，现金流直接关系到企业发展的速度。在这次深化增值税改革中，不动产进项税额可以一次性全额抵扣了，我们公司之前尚未抵扣完的268.83万元待抵扣进项税额这次全部抵扣，仅利息我们就节省6万多元！”侯继文说。

江苏省徐州市首批完成申报的企业纷纷晒出“减税账单”。“真的减了！”徐轮橡胶有限公司财务人员夏冰日前通过电子税务局，申报了4月所属期的增值税，拿到首月减税红包。该公司是制造业企业，因此成为此次深化增值税改革的直接受益者，适用增值税税率由16%降至13%后，当月增值税减少274万元。看着电子申报表中应纳税额合计一栏，夏冰开心地说道：“国家这次减税力度真大，实实在在地降低了企业税收负担，增强了我们发展信心。我们将把减下来的这笔资金，用于技术开发和人才引进，推动企业创新发展，让减税效应反映到企业的生产环节。”

“4月份我们销售额有约6000万，按最新的增值税税率我们减免了近100万元的税款。”在深化增值税改革落地后的第一个征期里，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康”）负责人王振滔晒出了企业的“减税账”：“根据测算，我们全年大概能减负近2200万元。这次的减税降费范围广、力度大，让我们民营企业对未来的发展更有信心了。”

“报税越来越快，优惠越来越多，这道减税降费的‘主菜’够硬！”5月5日是“五一”假期后的首个工作日，福建省海斯福化工有限责任公司财务部经理李甦一早便坐到了办公室的电脑前，不到3分钟的申报缴税操作，近70万元的减税“红包”稳稳落袋。根据最新减税降费政策，2019年海斯福全年预计可少缴700多万元税款，“省下来的税费企业将用于进一步扩大生产、拓展销售渠道并进一步加大产品的研发投入。”李甦表示。

上海医疗器械（集团）有限公司财务总监张绍文5月征期在申报表上发现了变化。这是一家专门从事医疗器械产品研发制造和销售服务的高新技术企业，产品远销40多个国家和地区。虽然早已知晓政策，但亲眼看到《增值税纳税申报表》跳出167万元的增值税应纳税额，比年初公司的税收计划减少了近40万元，她还是有些激动：“照此推算，预计公司全年将直接减税近500万元，这可是一笔可观的收入啊，让我们在研发和市场竞争中，有了更多底气和动力。”

“税负降低以后，会使商品成本降低，生产企业让利给消费者，消费价格也将降低。”上海财经大学教授胡怡建认为，此次增值税改革通过价格传导机制，减税红利将由生产制造企业、经销企业和消费者共同分享，从而起到减轻企业税负、扩大消费内需的双重激励作用，增强了企业发展信心，激发了市场活力，助力确保经济运行在合理区间。

减税降费为制造业发展注入新活力

制造业是我国实体经济的重要组成部分，也是实施减税降费政策的重要着力点之一。今年以来，国家密集出台的一系列减税降费政策，特别是深化增值税改革，对处于转型升级和创新发展关键期的制造业来说，宛如一场酣畅淋漓的“及时雨”。

税务总局最新数据显示，4月份，由于深化增值税改革及配套措施实施，制造业合计新增减税476亿元，在各行业中最高。1-4月份,去年实施的增值税降率政策翘尾影响制造业减税420亿元。两项政策叠加，1-4月份增值税改革相关政策累计减少制造业税收896亿元。

此外，按照新规定，纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣，允许一次性全额抵扣。此项政策受益最大的行业同样是制造业。

减下来的真金白银为制造业发展注入了新动能，有力激发了制造业特别是高端制造业迈向更高质量发展。数据显示，前4个月，我国高技术制造业、高技术服务业投资分别同比增长11.4%和15.5%，增速分别快于全国固定资产投资5.3和9.4个百分点。4月份，高技术制造业增加值同比增长11.2%，比规模以上工业快5.8个百分点。

税务总局重点服务和管理的2050户大型企业集团（年纳税额1亿元以上的大型企业集团）数据显示，1—4月，上述集团中制造业企业研发支出占营业收入的比重为2.32%，较2018年全年提高0.22个百分点，高技术制造业营业收入和净利润同比分别增长7.7%和5.1%，明显高于上述集团中工业企业的整体水平。

浙江龙纪汽车零部件有限公司近期正准备在主板上市，据龙纪汽车财务负责人叶大裕介绍，得益于深化增值税改革，不动产抵扣政策变更后，龙纪汽车在4月份一次性抵扣了近240万元不动产进项税额。“这对于我们来讲可是一项重大利好。”叶大裕说道，“减税降费减轻了我们现金流的压力，这节省下来的钱，无论是用来完善财务制度，还是加强技术创新投入，都是我们企业上市过程中的一大助力。”

在有“丝绸之府”美誉的杭州，万事利是一家以丝绸纺织、文化创意为主业的传统制造企业。5月，该公司通过电子税务局顺利办理了纳税申报，财务总监杜海江介绍：“税率下调后的第一个月就节省了71万元，预计全年会有930多万元的税费减免，政策红利兑现让我们有了更多获得感。”

在安徽黄山，记者见到黄山工业泵制造有限公司财务吴俊君时，他正在整理发票、核对数字，为5月的纳税申报做最后的准备工作。吴俊君说，4月1日减税降费政策“大餐”中增值税降率改革这道“主菜”上桌后，财务部忙碌的背后是整个公司信心的提升。公司去年因研发费用加计扣除和高新技术企业的优惠政策就合计减免税收250万元，今年降率后，税负还能再降1.5%。“把国家为我们减免的钱用在刀刃上，这才是对优惠政策最好的回报。”黄山工业泵制造有限公司法人代表程飞说。

西南财经大学教授汤继强表示，深化增值税改革及配套措施减少了企业应纳的增值税税额，降低制造业生产和流通环节的税收成本，同时也降低企业购进原材料时的含税成本，减少占用企业资金，使企业可以轻装上阵。

中国人民大学教授吕冰洋表示,这次增值税改革中，制造业等行业是最大受益者。制造业是国民经济的基础产业，减税不仅可以减轻制造业企业负担，改善企业预期和经营效益，还将通过价格机制由产业链条层层传递，让更多的行业受益。

(责编：杨曦、付长超)