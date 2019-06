白皮书：中国的态度一直没变

对于中美经贸分歧和摩擦,中国的态度是一以贯之的;对于中美经贸磋商的立场和原则,中国更是坚定而明确的。而对于不实指责和错误言论,中国更有必要、有底气亮明我们的态度与决心。

6月2日,中国国务院新闻办公室发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书。这份全文约8300字的报告,用充分详实的数据和真实生动的案例,再一次阐明了中国对于中美经贸磋商的政策立场和态度决心:

“对于两国经贸分歧和摩擦,中国愿意采取合作的方式加以解决,推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的,磋商是有底线的,在重大原则问题上中国决不让步。对于贸易战,中国不愿打,不怕打,必要时不得不打,这个态度一直没变。”

中美经贸摩擦中受损的主要是中方?

事实:贸易战没有赢家 损害全球经济发展

作为全球最大的两个经济体,看待中美经贸关系的重要性,必须立足全球视角。

白皮书中这样表述:中美经贸关系是两国关系的“压舱石”和“推进器”,事关两国人民根本利益,事关世界繁荣与稳定。

建交40年来,中美两国抓住了世界经济一体化和贸易投资自由化的历史机遇,充分发挥两国经济的巨大互补优势,推动了双边经贸合作从无到有、从小到大,从单一到多元的跨越式发展。

中美双边的货物贸易,建交时只有25亿美元,去年双边货物贸易达到6335亿美元,增长252倍。双边服务贸易额也达到1250亿美元,双向直接投资接近1600亿美元。

中美经贸摩擦发展到今天的局面,美方有不可推卸的责任。

新一届美国政府上任以来,不顾中美两国乃至全世界利益,无视中美经贸合作互利共赢的本质,以贸易逆差、知识产权问题为借口,频频挑起经贸摩擦,对华采取单边加征关税措施,中方不得不采取有力的应对措施,坚决捍卫国家和人民的利益。同时,中方始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场,与美方开展多轮经贸磋商,努力稳定双边经贸关系。

近来,有一些观点认为,在中美经贸摩擦之中受损的主要是中方,对美方的影响不大。

不妨来看一组来自美国的数据:去年美国货物贸易逆差增长了10.4%,美国对中国大豆出口下降了50%,美国对中国的汽车出口也下降了20%以上。

可以看出,贸易限制措施损害了美国工人的利益,损害了美国农民的利益。

加征关税也损害了美国消费者的利益,国际货币基金组织的研究表明,美国对中国进口产品加征的关税基本上都是由美国消费者所承担。

承担了多少呢?纽约联邦储备银行作的研究是,给每个美国家庭带来831美元的额外支出。贸易摩擦还将给美国的就业带来压力。美国智库“贸易伙伴”作出的一项研究表明,如果美国对来自中国的进口产品加征关税,那将使美国失去223万个就业机会。

“贸易战没有赢家。美国对中国采取加征关税措施,不仅对中国有影响,对美国也会带来伤害,而且会损害全球经济发展。”对此,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上给出了回应。

中方在磋商中“立场倒退”?

事实:中方拿出诚意与善意 美方出尔反尔

“Nothing is agreed until everything is agreed”。

在磋商谈判中,就所有的问题达成协议之前,谈判桌上的一切都只是讨论,不存在协议,也就不存在所谓的“立场倒退”。

这是个基本前提。

近期美方高级官员表示,中方在磋商中“立场倒退”,导致谈判陷入停滞,也有消息称,谈判破裂是因为中方对此前协议草案文本进行删减。

事实上,谈判要坚持相互尊重,相向而行,平等互利。

去年12月,中美两国元首在阿根廷达成一项重要共识,即同意通过磋商来解决经贸分歧,最终方向就是取消双方加征的所有关税。中方高度重视中美元首达成的共识,从维护两国经贸关系角度出发,我们始终保持理性和克制的态度,以最大的诚意和善意回应美方的关切。

“在磋商之中,美方提出的很多问题,中方都克服困难,提出务实的解决办法。但是,美方出尔反尔,得寸进尺,坚持不合理的高要价,坚持在协议中写入涉及中国主权事务的一些要求,而且坚持不取消经贸摩擦开始以来加征的全部关税,并且以提高加征关税的税率来施压,致使双边经贸摩擦升级,致使谈判严重受挫。”王受文表示。

孰是孰非,不证自明。

有人说,中美贸易中,中方有巨大的顺差,美方吃亏了。实际上,贸易顺差还是逆差,和吃亏、占便宜没有关系。同时,实际情况是美国的数字有严重的高估成份,中美货物贸易、服务贸易最终加在一起,美方的逆差只有1500多亿美元,根本不是所谓的4100多亿美元。

“即便说到这1500多亿美元的逆差,也不能说美国就吃亏、中国就占便宜了。因为在中国对美贸易顺差中,有54%是外资企业,有53%是加工贸易。在加工贸易中,中方获得的利益是加工费,美方获得的利益是什么呢?产品是美方设计的,美方提供了很多关键零部件,并负责营销,所以美方从中得到了巨大的利益。当中国产品出口到美国的时候,由于价格有优势,降低了美国消费者的购买成本,而且还带动了美国在批发、零售、物流等行业的大量就业。” 王受文介绍说。

白皮书中也有这样一句话:中国再次强调,经贸协议必须是平等、互利的,在涉及中国核心利益的重大原则问题上决不会让步。双方达成协议的前提是美国取消全部加征关税,采购要符合实际,同时确保协议文本平衡,符合双方共同利益。

中方立场日趋强硬、言语表达模糊?

事实:立场非常清楚 中方不愿打但不怕打

在6月2日的国新办新闻发布会上,有一位外媒记者提问:中方最近在言论或者立场上都有日趋强硬的趋势,也看到上周宣布了不可靠实体清单的出台,在美国有人说这个清单言语表达模糊……

王受文在回答中首先表明了一个态度:中国对待贸易摩擦的立场是非常清楚的,就是中方不愿意打,但是不怕打。

在白皮书的前言部分,同样有一句清晰的表述:

中国的态度是一贯的、明确的。中美合则两利,斗则俱伤,合作是双方唯一正确的选择。对于两国经贸分歧和摩擦,中国愿意采取合作的方式加以解决,推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的,磋商是有底线的,在重大原则问题上中国决不让步。对于贸易战,中国不愿打,不怕打,必要时不得不打,这个态度一直没变。

的确,中方态度和立场始终不变,这个立场更是底线原则。

同样,做事情要讲道理,中国会保护外国投资者的合法权益。

“中国前不久出台了《外商投资法》,强调要一律平等、一视同仁地对待中国投资者和外国投资者,外国投资者的合法利益都会得到保护,所以在这方面,大家不用担心。但是,所有企业都必须要遵守中国的法律,尊重中国的法律,在中国法律的框架内经营。”王受文表示。

近日,商务部表示,根据相关法律法规,中国将建立“不可靠实体清单”制度。对此,王受文在今天的发布会上再次明确,对这一点不必过度解读。

“不可靠实体清单主要针对一些企业违背市场原则、违背契约精神,出于非商业目的对中国企业进行断供或者封锁,给中国企业的合法权利造成损害,可能还会危及中国国家安全和社会公共利益,对这样一些实体,将其列入不可靠实体清单,也是为了保护企业之间稳定、公平、可持续的贸易秩序。” 王受文说。

白皮书的结束语这样写道:合作是中美两国唯一正确选择,共赢才能通向更好的未来。在中美经贸磋商总的方向上,中国不是向后看,而是向前看。

