商务部：美国严重高估了对中国贸易巨额逆差的数字

人民网北京6月2日电（记者孙红丽）国务院新闻办公室于6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书并举行新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。

发布会现场，有记者指出，“美方在很多场合强调美国对华贸易当中有巨大的逆差，甚至有数字达到5000亿美元，说美国损失了数百万的制造业岗位，认为美国在中美贸易过程当中是吃亏的状态。”

对此，王受文回应称，经常有一些言论说中美贸易中，中方有巨大的顺差，美方吃亏了。实际上，贸易顺差还是逆差，和吃亏、占便宜没有关系。

“比如说，美国对澳大利亚有贸易顺差，澳大利亚对中国有贸易顺差，中国对美国有贸易顺差。大家可以看出这个循环里有贸易顺差，也有贸易逆差，那谁吃亏、谁占便宜了呢？”王受文说。

王受文指出，中美货物贸易、服务贸易最终加在一起，美方的逆差只有1500多亿美元，根本不是所谓的4100多亿美元。即便说到这1500多亿美元的逆差，也不能说美国就吃亏、中国就占便宜了。

王受文解释称，因为在中国对美贸易顺差中，有54%是外资企业，有53%是加工贸易。在加工贸易中，中方获得的利益是加工费，美方获得的利益是什么呢？产品是美方设计的，美方提供了很多关键零部件，并负责营销，所以美方从中得到了巨大的利益。当中国产品出口到美国的时候，由于价格有优势，降低了美国消费者的购买成本，而且还带动了美国在批发、零售、物流等行业的大量就业。所以，不能说从中国进口产品损害了美国的利益。

至于“从中国进口导致了美国制造业就业岗位的丧失”的言论，王受文指出，实际上美国自己的研究机构表明，美国制造业就业机会的减少，在中国加入世贸组织之前就已经发生了，主要是因为科技进步、劳动生产率提高，导致了美国制造业就业减少，把这归咎于中国，是毫无根据、毫无道理的。实际上，美国自己的经济结构发生了变化，制造业就业机会减少，服务业就业在增长，这使今天美国失业率达到了几十年来最低。

王受文进一步指出，有人说美国对中国的贸易有巨额的逆差，实际情况是美国的数字有严重的高估成份。

王受文介绍说，比如“去年美国对华货物贸易逆差达到4192亿美元”，这4192亿美元是否准确呢？中美两国商务部之间建立了统计合作小组，根据这个统计合作小组对中美贸易数据所做的研究，发现美方的贸易逆差数字通常要高估20%，所以这个数字是需要打折的。同时我们还要考虑，在中美贸易当中，有很多是加工贸易。在加工贸易里面，中国进口其他国家或者经济体的零部件，在中国组装，之后再出口到美国，这个顺差也不应该算到中国头上。此外，还要考虑中美服务贸易的情况，货物贸易中方有顺差，但是在服务贸易方面，按照美国的统计，美国对中国有巨大的顺差。

王受文强调，中美贸易不管是服务贸易还是货物贸易，不管是谁在哪个行业有顺差，在哪个行业有逆差，中美贸易是互利双赢的，对世界也是有好处的。

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