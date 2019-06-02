白皮书：回顾中美经贸磋商情况、澄清事实  阐明中方政策立场

人民网北京6月2日电 （吕骞）国务院新闻办公室于6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书并举行新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。

王受文表示，中美经贸磋商受到国际社会的高度关注，其中也有一些传言和猜测。为了澄清事实，表明中方在这一问题上的立场，中国政府编写了《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书。白皮书从中美经贸摩擦的影响、美方在磋商过程中几次出尔反尔、中方对待磋商的原则立场等角度，回顾了中美经贸磋商的基本情况，阐明了中方对于中美经贸磋商的政策立场。

“中方认为，中美两国作为世界上最大的两个经济体，合则两利，斗则互伤，双边经贸关系事关两国人民的根本利益，事关全球经济繁荣和稳定。”王受文表示，建交40年来，中美两国抓住了世界经济一体化和贸易投资自由化的历史机遇，充分发挥两国经济的巨大互补优势，推动了双边经贸合作从无到有、从小到大，从单一到多元的跨越式发展。中美双边的货物贸易，建交时只有25亿美元，去年双边货物贸易达到6335亿美元，增长252倍。双边服务贸易额也达到1250亿美元，双向直接投资接近1600亿美元。中美经贸合作可以说达到了前所未有的广度和深度，两国经济日益紧密地联系在一起，不仅为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为世界经济繁荣与稳定作出了贡献。

王受文也提到，由于中美两国经济发展阶段不同，经济制度不同，在经贸合作之中，难以避免地会出现一些分歧和摩擦。这是正常的，也需要双方采取理性、合作的态度，通过对话协商解决问题，化解矛盾，扩大共识，缩小分歧，使双边经贸关系沿着合作的轨道前进。

王受文表示，新一届美国政府上任以来，不顾中美两国乃至全世界利益，无视中美经贸合作互利共赢的本质，以贸易逆差、知识产权问题为借口，频频挑起经贸摩擦，对华采取单边加征关税措施，中方不得不采取有力的应对措施，坚决捍卫国家和人民的利益。同时，中方始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场，与美方开展多轮经贸磋商，努力稳定双边经贸关系。中国的态度是一贯的、明确的，就是对于两国的经贸分歧，中方愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。但是合作有原则，磋商有底线，在重大原则问题上，中方决不让步。

相关报道：

《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书全文发布

白皮书：中美经贸磋商中的重大原则问题 中国决不退让

商务部：去年中国向美国支付知识产权使用费86.4亿美元

商务部：美方想通过施压逼迫中国让步是绝无可能的

商务部：贸易战影响中国 伤害美国 损害全球经济发展

商务部：美国严重高估了对中国贸易巨额逆差的数字

(责编：孙阳、吕骞)