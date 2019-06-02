商务部：美方想通过施压逼迫中国让步是绝无可能的

人民网北京6月2日电 （记者毕磊）国务院新闻办公室于6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书并举行新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。

王受文表示，中方对中美经贸磋商始终抱着最大的诚意。在磋商之中，美方提出的很多问题，中方都克服困难，提出务实的解决办法。但是，美方出尔反尔，得寸进尺，坚持不合理的高要价，坚持在协议中写入涉及中国主权事务的一些要求，而且坚持不取消经贸摩擦开始以来加征的全部关税，并且以提高加征关税的税率来施压，致使双边经贸摩擦升级，致使谈判严重受挫。

王受文指出，谈判要坚持相互尊重，相向而行，平等互利。相互尊重就是要尊重各自的主权和核心利益，如果一方不尊重另一方的主权和核心利益，想通过施压迫使对方作出让步，以取得只对一方有利的结果，这种谈判是不可能成功的。如果美方想通过极限施压、升级贸易摩擦的方式，逼迫中方屈服作出让步，那是决不可能的。

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