白皮书：中美经贸磋商中的重大原则问题 中国决不退让

人民网北京6月2日电 （孙阳）国务院新闻办公室于6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书并举行新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。

郭卫民就白皮书的主要内容做介绍时指出，《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，系统梳理和介绍中美经贸摩擦的来龙去脉和两国经贸磋商的基本情况，阐明了中国政府关于中美经贸磋商的原则立场。白皮书全文约8300字，由前言、正文和结束语三部分组成。

白皮书指出，中美经贸关系是两国关系的“压舱石”和“推进器”，事关两国人民根本利益，事关世界繁荣和稳定。2018年3月以来，针对美国政府单方面发起的中美经贸摩擦，中国不得不采取有力应对措施，坚决捍卫国家和人民利益。同时，中国始终坚持通过对话协商解决问题的基本立场，与美国开展多轮经贸磋商，努力稳定双边经贸关系。对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。

白皮书指出，美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益。美国加征关税措施损人不利己，阻碍双边贸易投资合作，影响两国乃至全球市场信心和经济平稳运行。贸易战没有给美国带来所谓的“再次伟大”，提高美国企业生产成本，抬升美国国内物价，影响美国经济增长和民生，阻碍美对华出口。美国贸易霸凌行径殃及全球，损害多边贸易体制，严重干扰全球产业链和供应链，损害市场信心，给全球经济复苏带来严峻挑战，给经济全球化趋势造成重大威胁。

白皮书指出，美国在中美经贸磋商中出尔反尔、不讲诚信。美国挑起经贸摩擦后，两国贸易、投资关系受到影响，双方都认为有必要坐下来进行谈判，通过磋商解决问题。自2018年2月经贸磋商启动以来取得很大进展，两国就大部分内容达成共识，但也经历了多次波折，每次波折都源于美国政府的违背共识、出尔反尔、不讲诚信。中美经贸磋商严重受挫，责任完全在美国政府。

白皮书指出，中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。中国政府始终认为，以贸易战相威胁，不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决。中美应秉持相互尊重、平等互利的精神，本着善意和诚信，通过磋商解决问题。

白皮书强调，中美经贸磋商中，一国的主权和尊严必须得到尊重，双方达成的协议应是平等互利的。对于重大原则问题，中国决不退让。

白皮书最后强调，中美达成一个互利双赢的协议，符合中美两国利益，顺应世界各国期待。希望美国同中国相向而行，管控经贸分歧，加强经贸合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，增进两国和世界人民福祉。

据介绍，《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8个语种发表，由人民出版社、外文出版社分别出版，在全国新华书店发行。

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(责编：孙阳、吕骞)