商务部：贸易战影响中国 伤害美国 损害全球经济发展

人民网北京6月2日电 （申佳平）国务院新闻办公室于6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书并举行新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。
王受文指出，贸易战没有赢家。美国对中国采取加征关税措施，不仅对中国有影响，对美国也会带来伤害，而且会损害全球经济发展。
针对美方声称“美国对中国有巨大的贸易逆差，通过贸易战可以减少美方的贸易逆差”。王受文表示，“根据去年美国自己的统计，美国货物贸易逆差增长10.4%，美国对中国大豆出口下降50%，美国对中国的汽车出口也下降20%以上。可以看出，贸易限制措施损害了美国工人的利益，损害了美国农民的利益。”
王受文提到，“加征关税也损害了美国消费者的利益，国际货币基金组织的研究表明，美国对中国进口产品加征的关税基本上都是由美国消费者所承担，承担了多少呢？纽约联邦储备银行作的研究是，给每个美国家庭带来831美元的额外支出。”
王守文表示，贸易摩擦还将给美国的就业带来压力。“美国智库‘贸易伙伴’作出的一项研究表明，如果美国对来自中国的进口产品加征关税，那将使美国失去223万个就业机会。贸易限制措施对美国会带来损失，而且也会给世界经济带来影响。贸易摩擦扰乱了全球价值链，导致世界贸易秩序的紊乱，损害了全球投资者的信心。联合国贸发会议报告表明，2017年、2018年全球跨境投资都是下降的，而且是以两位数的幅度下降。美国挑起贸易摩擦，进一步损害了投资者的信心，对全球经济产生负面影响。”
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