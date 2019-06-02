商务部：去年中国向美国支付知识产权使用费86.4亿美元

人民网北京6月2日电（记者 林露）国务院新闻办公室于6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书并举行新闻发布会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。

在发布会现场，有记者指出，“过去一段时间，美方一直指责中国公司利用各种方法从美国获得有价值的技术和知识产权。”对此，王受文回应称，去年中国向美国支付的知识产权使用费达到86.4亿美元，占我国购买知识产权总额的近1/4。

王受文介绍说，目前，中国在知识产权保护方面作了大量工作，已成为越来越重要的知识产权大国。去年，中国发明专利申请达到150多万件，已连续8年位列世界第一。在自己发明创造的同时，中国也和其他国家开展知识产权贸易。就购买来说，中国在2001年支付的知识产权使用费只有19亿美元，去年支付的知识产权使用费已达到356亿美元，增长近19倍。

“中国非常重视知识产权保护，才会使自己的发明越来越多，才会有其他国家的企业愿意把他们的知识产权卖给中国。中国在知识产权立法、司法、执法等方面做了大量工作，才出现了这样可喜的现象。”王受文表示，中国政府并不参与中国企业从国外购买知识产权或者向国外出口知识产权，中国政府做的就是要创造一个尊重知识、保护知识产权的环境，促进知识产权的产生，使之得到更好的保护，促进创新型经济的发展。

针对“中国政府指使中国企业去美国购买企业，以获得先进技术”的说法，王受文强调“这不是事实”。他说，中国企业到国外投资，投资什么项目，购买什么，或者不购买什么，完全是企业自己的决定。企业自负盈亏，自主决策，自担风险。中国政府不参与企业的具体商业行为，也不会指使或者要求企业去投资什么项目，或者购买什么技术。

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