原标题：深度观察：中国市场空间潜力无限

央视网消息：近14亿的人口，90万亿的GDP，这是一个巨大的市场，中国市场不仅体量巨大，而且在不断升级的消费需求中，还孕藏着巨大潜力。

2018年数据显示，我国信息消费正快速增长，已经占到了社会总消费的10%以上。今年信息消费的增长空间巨大，5G、新能源汽车等消费热点也将迎来快速发展的机遇。

工业和信息化部部长 苗圩：我们预计，到今年的下半年，真正能够具备商业使用的产品将会投放市场，也就是像5G的手机、5G的pad。将来，20%左右的5G设施是用于人和人之间的通信问题，80%还是用于物和物、物和人，也就是物联网，特别是移动的物联网通讯的问题。将来的红绿灯不光发出红、绿、黄这三个颜色信号，也同时发出一个使用5G技术的无线的信号，为无人驾驶汽车，构建起一个车、路、人互相连通的一个大的网络体系。

可以预见，今年信息消费的应用场景会越来越多，5G、4k超高清、无人驾驶等领域都可能成为新的热点。

工业和信息化部部长 苗圩：从现在的比如像共享单车、移动支付、网上点外卖，这些领域更多地向智能化领域去拓展。除了城市还有扩展的空间以外，将来最大的空间还在广大的农村。随着村村通工程的实施，也具备了这个条件。

巨大潜力还蕴藏于协调发展的宏大格局中，前不久中央出台促进城乡融合发展的重要文件，同步推进以人为核心的新型城镇化和乡村振兴，不断释放拓展和深化的区域空间，将为中国经济发展提供更澎湃动力。

2018年，全国常住人口城镇化率达到59%，与高收入经济体的81%和中高收入经济体的65%相比，中国的城镇化仍然还有约20个百分点的空间。

(责编：李枫、袁勃)