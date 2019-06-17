原标题：欧元区统一预算机制待完善

欧元区财政部长会议于当地时间14日凌晨结束。与会财长就设立欧元区统一预算机制框架达成一致意见。分析人士认为，这份框架的完善仍将需要投入很多工作。根据计划，本周在比利时首都布鲁塞尔欧盟总部举行的欧盟峰会上，欧盟领导人将对此框架进行讨论。

预算改革框架初步达成

欧元区财长会议13日在卢森堡开始讨论欧元区预算的改革方案。据德新社报道，经过约15小时的讨论，于次日凌晨就总体框架达成妥协。

据报道，准备设立的欧元区财政预算机制并不以“统一预算”冠名。按照法新社的说法，这种名称在部分富裕欧元区国家容易引起“政治敏感”，因此正式名称初步定为“促进竞争力和趋同性预算工具”（BICC），充当用于支援欧元区改革项目的公共基金。

法新社援引两名欧盟人士的说法报道，BICC资金规模为170亿欧元，将由19个欧元区国家分7年注入，而且必须与欧盟总预算捆绑。财长们一致同意，BICC仅可用于预先获得欧盟批准的投资和结构改革项目，而非用于在经济衰退期促进经济增长，并且要符合欧盟的预算规则。BICC还将致力于缩小欧元区国家的生活水平差距，密切协调彼此的经济政策，为国家投资提供资金，尤其是在研发和培训方面，从而增强各国的竞争力。

法国财长布鲁诺·勒梅尔会后庆贺欧元区的这一突破。他表示，“我们今晚做成了我们着力推动的事：创建一个真正的欧元区预算机制。”“我们第一次设立了一个帮助欧元区国家汇聚财力、从而增强竞争力的可运行预算，第一次开始作为一个整体思考未来、协调各方经济政策。”他还表示，欧元区的统一预算将从2021年起开始运行。

荷兰财政大臣沃普克·胡克斯特拉在推特上写道：“欧元集团在卢森堡的讨论漫长而富有成果。”他大力赞扬其他方面的改革进展，如扩大为帮助希腊等欧盟国家缓解主权债务危机而在2012年启动的永久性救助基金“欧洲稳定机制”。

官员们认为，最新形成的框架将有助于促进欧元区国家财政政策的效率。

“统一预算”规模不如意

金融危机以后，欧盟近几年开始探讨建立“欧元区统一预算”的可能性，以便增强欧元区应对经济危机冲击的能力，同时，这也是欧洲一体化进程的重要事件，但内部分歧却十分严重。

作为欧洲联盟改革举措之一，设立“欧元区统一预算”由法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出并推动。马克龙2017年9月提出欧盟改革蓝图，包括设置“欧元区财长”、建立欧元区统一预算等举措，并希望联合德国总理安格拉·默克尔一起推动此举。后者虽然赞成推进欧元区财政融合，但就预算规模、注资方式等议题持更为谨慎的态度。去年，面对执政联盟内斗不断，美国引发的贸易冲突以及反欧洲一体化的浪潮，默克尔在内忧外患之下和法国达成了初步协议，以换取法国在难民问题上的支持。

如今达成的框架已经取得重大进展，只是，现阶段同意设立的“预算”规模比马克龙原先设想的小得多，而且需要更多的共识来推动。

马克龙原先想象中单独设立的“统一预算”投入高达数千亿欧元。但以荷兰为代表的部分较富裕国家担心预算机制使欧盟集体财富更多流向意大利、希腊、西班牙等财政状况稳定性相对较差的国家，从而使富国“吃亏”，因此最终同意设立的基金规模大大“缩水”并且附带严格限制条件。

目前，意大利经济形势表现脆弱，需要加以密切关注，围绕意大利经济可能陷入衰退的担忧正在加剧。此外，以往欧元区的领头羊德国经济的表现也不如意，引发更多担忧。

除勒梅尔外的其他一些官员对所达成协议的影响表现得十分谨慎。欧盟专员皮埃尔·莫斯科维奇承认，该协议是不完整且有限的。他表示：“有人会说，我们只进步了一小步……在某种程度上，这可能是真的。各方一致认为，预算的最终数额将远低于马克龙最初设想的数千亿欧元。”他认为，未来关于这份统一预算的任何进展都将有赖于各国政府的政治意愿。

注资细节仍有待商议

从长期来看，欧元区既需要欧洲货币基金来严肃财政纪律，应对成员国出现的短期国际收支危机，也需要一个欧元区统一预算来解决成员国之间长期的竞争力失衡问题。

不过，勒梅尔表示，与会各方目前就这一机制的组织架构、管理模式的关键因素达成一致，但不少细节有待商议，如资金是否仅仅从欧盟总预算支出，还是由有能力的欧元区成员国额外投入。后一种方案受到法国、西班牙支持，遭到荷兰等国抵制，理由是担心愿意出资的国家向BICC投入资金后贡献给欧盟总预算的资金会减少，影响现有发展和援助项目。

葡萄牙财长暨欧元集团主席森特诺称，预算事宜取得一些进展，但尚未就预算的规模和融资问题达成一致。欧元集团主席马里奥·森特诺在推特上表示，欢迎就“欧元区统一预算”达成协议，有关BICC注资的讨论稍后阶段将继续。

预计在布鲁塞尔举行的峰会上，各国部长将把方案提交给欧盟领导人正式批准，希望能打破融资僵局。

一些经济学家们认为，欧元区近期可能不会形成全面的统一预算，首先要做的是建立起一个规模和功能有限的财政便利工具来重新分配成员国间的财富，最后才能逐步过渡到能够运行起和欧元区所有国家高达19.1万亿美元规模的整体经济规模相当的统一预算。

欧盟国家官员也认为，即使在欧元区整体预算框架下，各成员国仍将保持各国自己的财政工具来处理本国和地区事务。

分析人士认为，这个预算无疑将提升欧元区的稳定和团结。不过，一旦统一预算机制形成，由于欧盟议会包括751个成员，欧元区在财政决策上要寻找共识必将费一番周折。（记者 周武英）

(责编：庄红韬、杨曦)