海南自贸区 种好试验田（经济发展亮点多韧性足）

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2018年4月13日，习近平总书记发表重要讲话，赋予海南全面深化改革开放、全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的重大使命。

制度创新是海南自贸区建设的核心任务。制度创新有没有实效，感受最直接的是市场，最敏感的是实体经济、民营和小微企业。海南自贸区设立一年多来，市场给出了最直接的答案：市场主体活力激发，截至今年4月底，全省新增市场主体同比增长超45%；截至5月底，新设外商投资企业同比增长3倍，实际利用外资同比增长近24倍……高标准高质量建设全岛自贸区，海南正在为建设中国特色自由贸易港打下坚实基础。

在全国12个自由贸易试验区中，海南自由贸易试验区算是“新成员”与“大块头”：2018年正式设立，面积相当于之前11个自贸区面积总和的27倍，达到3.54万平方公里。

海南全省推行自贸区建设，具有试点范围广、试点领域多、试点基础多元、试点协同性强等优势，便于加强改革系统集成，增强制度创新的整体性、协同性，有针对性地研究提出试点任务。

“制度创新是自贸试验区建设的核心任务。”海南省委书记刘赐贵说。如何进行创新？创新效果怎样？市场给出了最直接的答案：截至5月底，新设外商投资企业同比增长3倍，实际利用外资同比增长近24倍。

创新，激发了这个全国最大自贸区的发展活力。

调整产业结构

摆脱“房地产依赖症”，激发企业活力

投资房子，还是开发创意产品？2018年，31岁的周智延面临人生的重大选择。

作为一名成熟的动漫产品设计师，周智延选择了后者。

“积蓄不多，而立之年用来创业不买房，亲朋好友一时都不理解。”周智延笑着说。

2018年4月22日起，海南实施全省商品房限购，严格限贷和限制转让。与此同时，加大对旅游业、现代服务业、高新技术产业等12项重点产业的扶持力度。

说服了亲友，周智延投资的海南漫格子文化创意有限公司首款潮流玩具——萌娃“奶兜”很快诞生。

“我们公司的发展，踩准了海南自贸区发展的节奏。”周智延说，“设计师款潮流玩具在国内兴起时间不长，国内人才和市场主要集中在北京、上海等地，我们恰好赶上了海南出台百万人才引进计划，享受到了落户、购房等方面的优惠，公司最初的6名员工就是从省外招聘来的。”

“奶兜”首款产品不限量售价150元一个，如今在一些二手市场上，已经卖到200元一个。“这还不算是最赚钱的。”周智延说，“同款推出的限量版已经从发行时的一个1500元卖到5000元。”

海南省发改委主任符宣朝介绍，在海南自贸区的建设过程中，省委和省政府下定决心摆脱“房地产依赖症”，发展旅游业、现代服务业、高新技术产业三大领域，12个重点产业。2018年底至今集中开工的378个、总投资1857亿元项目中，没有一个商业住宅地产项目，而消费对经济增长的贡献率提高到60%以上。

优化营商环境

“无感”服务受好评,企业增强获得感

刘赐贵说，要通过制度创新大力推进全岛自由贸易试验区建设，大力推进可复制可推广的举措，营造法治化、国际化、便利化的营商环境。各领域制度创新要具体化、项目化，坚持问题导向、需求导向。

截至5月底，海南共发布3批25项自贸区制度创新案例，海南省委副秘书长、省委深改办（自贸办）常务副主任孙大海介绍，“2019年是海南省委确定的制度创新年，全省全年将发布更多制度创新成果”。

制度创新核心是“新”，既要重形式，更要求实效，海南省省长沈晓明说。

制度创新有没有实效，感受最直接的是市场，最敏感的是实体经济、民营和小微企业。“我以为公司设立分支机构手续很繁琐，没想到速度很快，全程‘无感’。”周智延说，“我一直埋头动漫设计，公司成立至今也没和政府部门有过什么直接接触，只是感觉创业挺方便的。”

海南省9个部门组成服务组，深入市县开展服务项目、服务企业、服务基层的“三服务”活动。服务组现场采取“服务+督导+部署工作”模式，重点就前四批集中开工项目、省重点项目、中央预算内投资项目等进行现场办公，对项目、企业提出的问题及诉求，能解决的现场办公协调解决，需要系统研究的，加快系统研究解决进度，受到服务对象的广泛好评。

毕马威政府咨询服务合伙人喻莺认为，海南自贸区通过制度创新形成“政府不刷存在感，企业增加获得感”的良性循环，对标国际最高水平优化营商环境，努力提高商事登记、信用修复、市场退出等制度效率。

数据显示，2019年，海南服务业在三次产业中的比重首次超过60%。截至今年4月底，全省新增市场主体同比增长超45%。今年3—5月，全省新增市场主体3.4万户，平均每天新增598户，其中，私营企业占91.97％。

聚集创新要素

项目进园区，园区“说了算”，对外开放步伐加快

在海南生态软件园，有媒体同行感叹：“每次来都不太一样，总有些新东西可看。”

中电运行（海南）股份有限公司负责人马虹说，企业落户园区已经4年，“去年以来，眼看着园区面积与企业数量一下子飙升上去了。”

作为海南“多规合一”极简审批试点园区，生态软件园设立的企业服务超市，整体审批已经提速80%以上。

符宣朝介绍，伴随自贸区建设推进，海南已经印发实施重点园区极简审批条例，海南生态软件园的极简审批经验正逐步推向全省园区。

全省一盘棋，全岛同城化。海南加速园区规划与管理创新。一方面，按照旅游业、现代服务业、高新技术产业三大领域和五大平台、12个重点产业发展要求，进一步完善园区规划；另一方面，创新园区管理体制机制，完善“法定机构+市场主体”运行模式，让项目进园区，园区“说了算”。

孙大海举了个例子。海南生态软件园的园区土地、基础设施等要素配置、政策改革创新都是根据产业发展要求进行的，专业机构管理园区，市场化运营。一则便于改进服务，加快产业集聚，形成比较优势；二来防止重复建设，造成资源浪费；三来有利于鼓励不同产业领域的改革开放，推动制度创新，为压茬推进中国特色自贸港建设种好试验田，做好压力测试。

扩大开放，更多探索将伴随着期待产生。随着海南自由贸易港法提上立法日程，中国特色自由贸易港政策和制度体系正加快研究制定，入境免签政策放宽到59国，离岛免税购物政策效应持续放大。截至今年4月，海南国际航线增加到74条，前往日本、韩国和欧美等地都有新开航班。

“海南正以高质量引进和利用外资为重点导向，加快改革开放步伐。随着国际航线不断织密，国际创新要素不断聚集，海南将在更大范围、更宽领域、更深层次上提高开放型经济水平。”喻莺说。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 11 版）

(责编：冯粒、袁勃)