业界：打造产业互联网 让制造业拥抱“智能+”

人民网深圳9月3日电 （邢郑） 产业互联网是支撑制造业智能化发展的关键基础设施。在今天举行的第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会上，与会嘉宾围绕打造产业互联网，拓展“智能+”，如何更好地为制造业赋能展开讨论。
慧聪集团董事会主席刘军表示，现在产业互联网时代到来之后，要重视服务属性，做平台，要为别人提供机会自己才有机会。比如，全国“夫妻老婆”店有600多万家，这些店在供应链的底端，从省到市，在选品上非常困难。对此，应努力帮助他们选到比较好卖的东西，帮助他们更好的选到产品、赚到钱。只要稍微在产业里做一些重构价值实现的工作，很多传统行业就能产生较高利润。
对于如何经营产业互联网，在华为董事、质量流程IT总裁陶景文看来，产业互联网不像消费互联网，它的需求是显性的。产业互联网相比于消费互联网来讲是一个刚刚开始的时代，需要有更大的智慧，不能用过去的消费互联网思路来管理产业互联网。
“经营产业互联网、设计产业互联网的思路应该是一个产业互联网要能够解决一个行业、产业的问题。” 陶景文认为，对于行业与产业的选择，如果是一些特别离散的行业，或者用互联网来整合的代价成本太高，还是应该在产业互联网里找到一些共性的问题去发展。
在微埃智能创始人赵紫州看来，做好一个产业，必须要对这个产业非常了解。人工智能最需要的是不是数据、算力、算法，其实最需要的是应用场景。如果能解决这个问题，其他的都不是问题，尤其是在工业互联网上，算力其实并没有那么重要。
现在产业互联网越做越垂直，怎样做到真正要解决行业问题？采芯网、百芯智能制造创始人宋俊纬指出，数据真正是按照人工智能的方式，先把大数据整理好很有必要。因为数据拿来是不能直接用的，属于原始数据，需要加工，数据来源要经过标准化、结构化的过程。“为什么消费互联网没有做结构化，因为消费互联网做衣服一季就卖了，后面不会重复卖这个东西，做结构化的意义就不大。” 他说。
此外，在谈及如何打造产业互联网的创新创业？长江商学院金融学教授甘洁表示，产业互联网要是落地的话， ToC、ToB的心态转化非常重要，ToC获客容易，但是黏度不高；ToB获客的门槛高，可一旦进来，不可能牺牲质量去换供应商，这是ToB、ToC心态的转换和打法的转换。此外，还要克服如何找对需求、场景，以及需求的匹配。更重要的是得先回归商业本质盈利，再思考如何布局未来。
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