人民时评:消费新潮流 发展新机遇

不同的流行趋势折射出中国市场海纳百川的开放心态，反映着人们不断升级的消费层次

优胜劣汰的市场机制必不可少，行之有效的行业规范也不可或缺，这些理应成为推动中国品牌健康成长的基础性要素

把“奶糖的香”涂在手上，将“故宫的美”抹在脸上，让“报纸的墨”秀在身上，使“花露水的味”掺进酒里……这股跨界融合的消费新潮流，不仅让传统文化和潮流文化产生了奇妙的“化学反应”，在消费领域也掀起了一场关于经典和流行的“头脑风暴”。

这股消费新潮流，既满足了时尚追求，又凸显了文化内涵，和当下年轻人的消费偏好不谋而合。有态度又实用，有情怀又独特，有质感又新潮，附着在潮流中的情感诉求、价值归属和群体认同，让这些充满创意的商品与品牌收获了大量的新生代消费群体，在竞争激烈的市场上成功走出一条转型升级之路。

从美食饮品到服装美妆，从电影电视到文创周边，消费新潮流里总能发现老字号的新面孔。如今，中国品牌的消费人群在不断增加，走出国门、扬帆出海的中国品牌也越来越多，背后依靠的正是良好的口碑、稳定的质量和创新的态度。告别“土味”“过时”的标签，一件件情怀与时尚跨界融合的国产商品、一个个跟跑并跑乃至弯道超车的中国品牌应运而生，自然令消费者感到惊喜。

纵观今天的消费潮流，不同的流行趋势折射出中国市场海纳百川的开放心态，反映着人们不断升级的消费层次。中国品牌与来自世界各地的商品同台竞技，让消费者在家门口就能“货比三家”，收获最佳的性价比。无论是对中国品牌的消费喜好，还是对进口商品的消费选择，消费者都是开放的中国市场的受益者。某种程度上，消费既是一种经济现象，也有着丰富的文化内涵。一方面，消费潮流是世界经济文化交流互通的结果；另一方面，新的消费潮流的兴起也让更多新生代消费者相信，增强文化自信、保持文化自觉、涵养文化内涵、挖掘文化价值，潮流可以土生土长，时尚也能风起本土。

让消费新潮流成为推动中国品牌升级的契机，需要进一步培育和规范市场、用好文化资源。需要看到，消费新潮流中的相关品牌，有的与世界一流品牌还存在不小差距。比如，一些现象级潮牌做工粗糙、制作简陋，只是在包装上做一些表面功夫；有的爆款产品山寨抄袭、过度营销，缺乏真正的历史意蕴和文化味道。这些现象的存在，影响了人们的观感。无论对消费者还是生产者来说，消费潮流能否经久不衰，很大程度上取决于市场能否良性发展。消费潮流既要立足本土，也要接轨世界。就此而言，优胜劣汰的市场机制必不可少，行之有效的行业规范也不可或缺，这些理应成为推动中国品牌健康成长的基础性要素。

今天，世界500种主要工业品中，中国有220多种产品产量位居全球第一，但还有相当一部分都处在微笑曲线的底端。中国品牌，在今天正迎来新的发展机遇。以此为契机，增强文化自信，加强品牌建设，发掘市场潜力，消费者就能拥有更多选择，中国品牌定能绽放更多光彩。

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)