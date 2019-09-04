人民网>>财经

人民时评:消费新潮流 发展新机遇

盛玉雷

2019年09月04日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　不同的流行趋势折射出中国市场海纳百川的开放心态，反映着人们不断升级的消费层次

　　优胜劣汰的市场机制必不可少，行之有效的行业规范也不可或缺，这些理应成为推动中国品牌健康成长的基础性要素

　　

　　把“奶糖的香”涂在手上，将“故宫的美”抹在脸上，让“报纸的墨”秀在身上，使“花露水的味”掺进酒里……这股跨界融合的消费新潮流，不仅让传统文化和潮流文化产生了奇妙的“化学反应”，在消费领域也掀起了一场关于经典和流行的“头脑风暴”。

　　这股消费新潮流，既满足了时尚追求，又凸显了文化内涵，和当下年轻人的消费偏好不谋而合。有态度又实用，有情怀又独特，有质感又新潮，附着在潮流中的情感诉求、价值归属和群体认同，让这些充满创意的商品与品牌收获了大量的新生代消费群体，在竞争激烈的市场上成功走出一条转型升级之路。

　　从美食饮品到服装美妆，从电影电视到文创周边，消费新潮流里总能发现老字号的新面孔。如今，中国品牌的消费人群在不断增加，走出国门、扬帆出海的中国品牌也越来越多，背后依靠的正是良好的口碑、稳定的质量和创新的态度。告别“土味”“过时”的标签，一件件情怀与时尚跨界融合的国产商品、一个个跟跑并跑乃至弯道超车的中国品牌应运而生，自然令消费者感到惊喜。

　　纵观今天的消费潮流，不同的流行趋势折射出中国市场海纳百川的开放心态，反映着人们不断升级的消费层次。中国品牌与来自世界各地的商品同台竞技，让消费者在家门口就能“货比三家”，收获最佳的性价比。无论是对中国品牌的消费喜好，还是对进口商品的消费选择，消费者都是开放的中国市场的受益者。某种程度上，消费既是一种经济现象，也有着丰富的文化内涵。一方面，消费潮流是世界经济文化交流互通的结果；另一方面，新的消费潮流的兴起也让更多新生代消费者相信，增强文化自信、保持文化自觉、涵养文化内涵、挖掘文化价值，潮流可以土生土长，时尚也能风起本土。

　　让消费新潮流成为推动中国品牌升级的契机，需要进一步培育和规范市场、用好文化资源。需要看到，消费新潮流中的相关品牌，有的与世界一流品牌还存在不小差距。比如，一些现象级潮牌做工粗糙、制作简陋，只是在包装上做一些表面功夫；有的爆款产品山寨抄袭、过度营销，缺乏真正的历史意蕴和文化味道。这些现象的存在，影响了人们的观感。无论对消费者还是生产者来说，消费潮流能否经久不衰，很大程度上取决于市场能否良性发展。消费潮流既要立足本土，也要接轨世界。就此而言，优胜劣汰的市场机制必不可少，行之有效的行业规范也不可或缺，这些理应成为推动中国品牌健康成长的基础性要素。

　　今天，世界500种主要工业品中，中国有220多种产品产量位居全球第一，但还有相当一部分都处在微笑曲线的底端。中国品牌，在今天正迎来新的发展机遇。以此为契机，增强文化自信，加强品牌建设，发掘市场潜力，消费者就能拥有更多选择，中国品牌定能绽放更多光彩。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月04日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved